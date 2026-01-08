Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème

L’influenceur Chekhna Nimaga alias Chico risque une longue détention. Jugé par le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu déjà sous le coup d’une procédure intentée par son compatriote, l’artiste malien Sidiki Diabaté, a été condamné à un an de prison ferme pour injures publiques et blasphème par le biais d’un système informatique.







Pour rappel, Chico placé sous mandat de dépôt suite à la plainte de Sidiki Diabaté, avait été extrait de prison par la Section de recherches après deux plaintes déposées par le Haut conseil islamique du Mali et la mosquée Masdjid Rahmane dite Jaka Bambara.







À travers plusieurs live, rapporte Libération, l’influenceur, qui vit au Sénégal, avait tenu des propos graves contre l’islam, le prophète (Psl), la communauté musulmane malienne qualifiée de voleuse…







Face aux gendarmes, « Chico » avait prétendu que certaines vidéos en cause auraient été coupées et tronquées. En définitive, il s’est confondu en regrets, présentant des excuses à toute la communauté musulmane.

