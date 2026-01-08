Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende

L’affaire remonte à 2024 à Touba. Alors qu’elle gérait le magasin de son époux Oumar Diouf, la dame Khady Ndiaye reçoit Amadou Sow qui cherchait un endroit pour prier. Elle lui accorde non seulement cette faveur, mais elle lui prépare du lait en plus d’un repas.







Pour remercier la dame, Amadou Sow lui promet de la mettre en contact avec son ami marabout pour faire fructifier son commerce. Mais quelques jours plus tard, il revient et lui remet une portion avec laquelle elle devait se baigner.







À partir de ce moment, Khady Ndiaye se met à remettre par transfert d’argent à Amadou Sow de grosses sommes qu’il lui exigeait, parfois même en pleine nuit. Mais le mari de la dame finit par remarquer un trou de plus de 17 millions Fcfa dans les caisses. Une fois interrogée, elle finit par lui avouer la vérité. C’est alors que l’époux exige d’elle qu’elle porte plainte auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel. Amadou Sow est arrêté dans la foulée.







Devant la barre, le prévenu a nié les faits. Selon lui, il n’a fait que mettre en contact Khady Ndiaye avec son ami marabout, un certain Alpha Sow, parce que la dame voulait avoir un garçon avec son nouveau mari. D’après lui, il n’a reçu que quinze mille Fcfa de la part de la plaignante et n’a servi que d’intermédiaire dans l’affaire. Faux, rétorque Khady Ndiaye qui déclare au juge qu’elle a déjà quatre enfants dont deux garçons d’un précédent mariage. Elle a réclamé vingt millions de FCFA pour toutes causes et préjudices confondus.







Invoquant les dispositions de l’article 379 qui réprime le délit d’escroquerie, le procureur Papa Khalil Fall a requis contre Amadou Sow un an de prison ferme et une amende de cent mille Fcfa.







Rendant son verdict, le tribunal a relaxé Amadou Sow pour le délit de charlatanisme mais l’a reconnu coupable d’escroquerie. Il a écopé d’une peine de deux ans dont un ferme et vingt millions de FCFA de dommages et intérêts.

