66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué

Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants (Brs) de Dakar ont interpellé aux Almadies (ancienne piste), ce 6 janvier, un individu avec 66 képas de kush et six morceaux de chanvre indien. Selon Libération, il s’agit du nommé Boubacar Diallo, un ressortissant guinéen âgé de 22 ans, se disant maçon.







Cette arrestation est consécutive à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’animation d’un réseau de trafic de drogues dans le secteur des Almadies et environs. À cet effet, une équipe a été aussitôt dépêchée sur les lieux afin d’interpeller le suspect ainsi que toute personne impliquée dans ce réseau. Le dispositif de surveillance et d’intervention mis sur place, a aperçu la cible principale en pleine séance de distribution du produit prohibé.







Sans tarder, les éléments opérationnels de la Brs de Dakar ont au même moment, procédé à son interpellation en possession du produit en cause, d’un téléphone portable et la somme de 2500 FCFA.







Interrogé sur la paternité de la drogue, Boubacar Diallo a nié sans convaincre la propriété du produit prohibé saisi par devers lui. Les drogues, le téléphone portable et la somme d’argent ont été saisis aux fins de scellés. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour détention de drogues (chanvre indien et kush) à des fins de trafic.

