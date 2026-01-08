Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes

L’axe routier transgambien a été le théâtre d’un terrible accident ce mercredi. Un drame aux conséquences humaines lourdes



L’accident s’est produit mercredi 7 janvier 2026, vers 7h30, à la hauteur de Farafenni, en territoire gambien. Selon le communiqué du Ministère des Transports terrestres et aériens, la collision frontale entre un bus de transport (immatriculé AA-514-TR) et un minicar Hiace (AA-202-VG) en provenance de Goudomp a causé un lourd bilan. Parmi les sept victimes décédées figure un agent de la Police sénégalaise, dont l’identité n’a pas encore été révélée. Cette perte vient s’ajouter au deuil des familles des six autres victimes, toutes à bord du minicar.







Au-delà des pertes en vies humaines, 8 personnes ont été blessées, dont 6 se trouvent dans un état grave. Les blessés ont d’abord été admis à l’hôpital de Farafenni avant que les cas les plus critiques ne soient évacués vers Banjul pour des soins spécialisés, puis transférés à Dakar par voie aérienne, rapporte le communiqué.







Les premières constatations suggèrent que le minicar aurait effectué une manœuvre de dépassement risquée dans un virage, provoquant la collision frontale avec le bus qui circulait en sens inverse. Une enquête conjointe est actuellement en cours pour établir les responsabilités précises dans cet accident.

