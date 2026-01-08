Accident à Faraféni: le bilan provisoire fait état de 15 victimes dont 7 décédées et 2 dans un état non identifiable

On en sait un peu plus sur le bilan provisoire de l’accident survenu ce mercredi 7 janvier entre un mini-car et un bus à Faraféni. En effet, la collision a occasionné un bilan provisoire de 15 victimes dont 7 décédées.

Sur les 7 personnes décédées, 2 sont dans un état non identifiable. Il y a eu 7 blessés graves et 1 blessé léger.

6 corps ont été déposés à l'hôpital de Kaolack et 1 corps déposé à Nioro. Pour la prise en charge des blessés, 2 blessés dont 1 grave ont été transportés à l'hôpital général de Faraféni. 6 blessés graves ont été quant à eux transportés dans une clinique à Bakau.