Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation
Par une note transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, Lamine Ngom, urbaniste de formation et natif de Thiès, a tenu à exprimer sa vive préoccupation, suite à la destruction de la fresque murale de feu Pape Ibra Tall( réalisée dans les années 60 à Thiès). " Quelle amère désillusion que de voir[...], un tableau d’art urbain – symbole vivant de l’identité de Thiès – être détruit avec une légèreté et une froideur incompréhensibles. En tant que natif de cette ville et professionnel de l’urbanisme, je ne peux rester silencieux[...]. Cette œuvre n’était pas un simple décor mural : elle racontait Thiès, son âme, son histoire, ses luttes et ses espérances. La raser, c’est effacer une partie de nous-mêmes", a-t-il laissé entendre.
 
Poursuivant, M. Ngom d'ajouter " il est pour le moins paradoxal[...], qu’un maire qui se réclame de la philosophie et de la réflexion puisse poser ou cautionner un acte aussi dépourvu de sens culturel et de respect patrimonial. La philosophie élève, éclaire et protège le sens ; elle ne détruit pas aveuglément ce qui fait l’identité d’un peuple[...]. L'urbanisme moderne ne se construit pas contre la culture, mais avec elle".
 
" J'appelle le maire à revoir sa conception de la gestion urbaine. Gouverner Thiès, ce n’est pas seulement allumer des jeux de lumières et organiser des foires du rire, c’est aussi protéger les symboles de la capitale du rail, honorer son identité etc", a-t-il déclaré.
Jeudi 8 Janvier 2026
