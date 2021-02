Usaid - Sénégal : de nouveaux accords quinquennaux et bilatéraux de près de 326 millards Fcfa paraphés entre les deux (2) partenaires.

D’un montant de six millions de dollars US ($600,000,000), soit environ 326 milliards FCFA, ce nouveau programme constitue la contribution de l’USAID à la mise en œuvre du PAP 2A, notamment dans les réformes clés entreprises par le Gouvernement.







Ces nouveaux accords consistent essentiellement à promouvoir la vision d'un Sénégal émergent et autonome, grâce à des solutions dont il est lui-même le maître d'œuvre. Cela suppose une collaboration accrue avec le secteur privé pour trouver des solutions axées sur le marché aux problèmes de développement.







La vision commune des partenaires bilatéraux intègre également l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers des activités visant à améliorer leurs perspectives et opportunités économiques. Ceci est d'autant plus important que l'émergence et l'autonomie du Sénégal nécessitent le concours d'une société civile apte à militer en faveur d'un changement constructif.







Le premier objectif de développement de la nouvelle stratégie vise à augmenter les revenus, à améliorer la gestion des ressources naturelles et à accroître la résilience, la nutrition et la sécurité alimentaire et hydrique. Quant au second objectif, il est axé sur l'amélioration de l'état de santé des populations sénégalaises et la promotion de l'apprentissage.







Enfin, le troisième objectif de développement va essentiellement soutenir les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal pour renforcer ses performances et sa redevabilité à travers un appui au renforcement de la gouvernance, de la société civile et de l'engagement communautaire. La stratégie cherche également à renforcer les capacités du Sénégal à s'adapter aux chocs socio-économiques exacerbés par la pandémie de Covid-19.







Relevons que le partenariat entre l’USAID et le Sénégal qui a débuté en 1961 s’est intensifié au fil des années avec un engagement cumulé d’environ 1392 milliards Fcfa dans des domaines hautement stratégiques. Le dernier cadre de coopération 2015-2020 entre les deux (2) pays pour une enveloppe de 465,7 millions de dollars, soit environ 232,9 milliards FCFA, s’intégrait harmonieusement aux axes stratégiques du PSE.