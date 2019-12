Urbanisme-Logement-Hygiène publique : La plaidoirie de Abdou Karim Fofana face aux députés.

Abdou Karim Fofana face aux députés, a defendu le projet de budget de son ministère. Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique est revenu sur la pertinence de son département, mais surtout de la politique mise en branle par le président de la République pour que la population puisse accéder à un cadre de vie décent. Son projet de buget qui s'articule autour de quatre programmes, à savoir le programme de pilotage, gestion et coordination administrative, le programme aménagement et développement urbain pour un mobilier, le programme de logements, construction d'équipements et d'infrastructures publics et le programme du cadre de vie, permettra aux sénégalais d'ici et d'ailleurs de pouvoir s'approprier ses politiques publics qui auront un impact positif dans leur PIB pour une amélioration qualitative. Pour rappel, cette année, le budget du ministère de l'urbanisme est arrêté à ‪75 633 732 151‬ francs CFA et ‪429 957 427 817‬ francs en autorisation d'engagement.