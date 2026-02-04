Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… »

En route vers la tenue du premier salon du livre de Kolda (SALIKO) les 12, 13 et 14 fevrier, Abdourahmane Diallo appelle à la mobilisation pour une bonne réussite de l’évènement. Ainsi, il soutient que le salon attend la contribution des autorités locales, politiques, la diaspora et des écrivains pour un bon déroulement des activités. Dans la foulée, il précise que toute l’élite koldoise est interpellée pour relever les défis. En ce sens, à quelques jours de la tenue du salon, les difficultés ne manquent pas notamment financière, logistique entre autres. C’est pourquoi, il estime que tout le monde est appelé à mettre la main à la pâte pour cette belle fête des lettres et des arts.

À en croire le président du cercle des écrivains de Kolda, « beaucoup de défis nous attendent pour la mobilisation à travers les trois départements pour une réussite de l’évènement. En ce sens, nous attendons la participation des intellectuels, des élèves et des écrivains qui viendront de tous les coins de notre pays. »

Dans la foulée, il précise : « nous lançons un appel à l’ensemble des maires et des présidents de conseil départemental de la région pour apporter leur participation afin de boucler le budget. En ce sens, nous appelons les hommes de culture et la diaspora à nous accompagner en apportant leur contribution. Étant une première, nous espérons que tout le monde mette la main à la pâte. À ce titre, nous souhaitons organiser un grand salon du livre dont nous attendons sa réussite… »

Dans cette lancée, il poursuit : « nous remercions l’inspection d’académie et les différentes IEF. Ainsi, dès demain matin nous irons à Médina Yoro Foula pour un atelier d’écriture car il faut transmettre le savoir en formant les jeunes pour prendre le relais. »