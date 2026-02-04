Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye)

La qualité de la prise en charge des addictions repose avant tout sur la capacité du système de soins à s’adapter aux personnes, estime Dr Rokhaya Ndoye Mbaye, psychologue clinicienne au Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye (CHNPT).



« La qualité de la prise en charge va vraiment se mesurer à la capacité à s’adapter aux personnes. Ce n’est pas à la personne en souffrance de s’adapter à nos dispositifs, mais bien au dispositif de s’adapter à chaque personne confrontée à l’addiction », explique-t-elle.



Selon la spécialiste, les limites de l’accompagnement apparaissent lorsque l’on cherche à aller trop vite ou que l’on se focalise davantage sur le produit et la consommation que sur l’individu lui-même. « Nous rencontrons des obstacles lorsque nous tentons d’accélérer le processus, ou lorsque l’attention se détourne de la personne en souffrance pour se concentrer uniquement sur le produit ou le comportement addictif », souligne-t-elle.



Dr Rokhaya Ndoye Mbaye insiste également sur la nécessité de prendre le temps d’instaurer un lien thérapeutique solide, fondé sur la confiance, le respect des engagements, notamment en matière de rendez-vous et de continuité des soins et le travail en équipe pluridisciplinaire.

« Il est essentiel de prendre le temps nécessaire à la rencontre, à la relation et à l’accompagnement de la personne qui souffre d’addiction », ajoute-t-elle.



Enfin, la psychologue rappelle que derrière chaque addiction se trouve une histoire humaine singulière, qu’il convient de reconnaître et de valoriser. « Derrière chaque personne souffrant d’addiction, il y a un individu avec un vécu, un parcours, une histoire. Il est important de reconnaître et d’encourager les plus petits progrès, car ils constituent déjà des avancées significatives », conclut-elle.

