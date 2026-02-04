DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir


Fidèles, dignitaires religieux et invités de marque se sont retrouvés ce mercredi dans la cité sainte de Darou Mouhty pour assister au traditionnel panel organisé par le Dahira Al Hidaaya, dans le cadre du magal de Boroom Darou. Placé sous la responsabilité morale de Serigne Ahmadou Mbacké Bachir, l’événement, qui en est à sa neuvième édition, a porté cette année sur une thématique d’actualité : le développement personnel.
 
Fondée en 1912 par Borom Darou sur ndigueul de Cheikh Ahmadou Bamba, Darou Mouhty est considérée comme la deuxième capitale du mouridisme. Chaque année, des milliers de pèlerins y affluent pour commémorer les retrouvailles historiques entre Khadimou Rassoul et Cheikh Ibrahima Faty Mbacké. Le Magal de Nisfou Chabaane, au-delà de sa dimension spirituelle, est aussi un moment de réflexion et de partage autour des valeurs religieuses et sociales.
 
Dans son allocution, Serigne Ahmadou Mbacké Bachir a rappelé que le développement personnel ne saurait être réduit à une mode importée, mais qu’il est profondément enraciné dans la culture sénégalaise. Citant l’Imam Al Ghazali et des penseurs modernes comme Carl Rogers, il a insisté sur l’importance de la connaissance de soi, de la maîtrise des émotions et de la construction d’une image positive de soi.
 
« Le changement collectif commence par le changement intérieur », a-t-il souligné, en référence au verset coranique : « Dieu ne change pas l’état d’un peuple tant qu’ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes ». Face au chômage endémique, aux mutations technologiques et aux pressions sociales, le développement personnel apparaît comme un outil stratégique d’adaptation et de résilience. Pour la jeunesse sénégalaise, il constitue une voie vers la confiance en soi, l’esprit d’initiative et la responsabilité.
 
Serigne Ahmadou Mbacké Bachir a également rappelé que l’Islam encourage l’amélioration de soi comme démarche noble, citant plusieurs sourates et hadiths qui invitent à mettre à profit la jeunesse, la santé, la richesse et le temps avant qu’ils ne s’épuisent.
 
En conclusion, le responsable moral du Dahira Al Hidaaya a exhorté les fidèles à faire du développement personnel une pratique quotidienne, dans les foyers, les écoles, les lieux de travail et de culte. « Investir dans le développement personnel, c’est investir dans une jeunesse responsable, des familles équilibrées et une nation résiliente », a-t-il affirmé.
 
Sous la bénédiction de Serigne Touba et de Borom Darou, le Magal de Darou Mouhty 2025 s’est ainsi inscrit dans une dynamique de foi, de fraternité et de réflexion, rappelant que l’élévation individuelle est indissociable du progrès collectif.
Mercredi 4 Février 2026
