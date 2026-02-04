Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel

Elon Musk a annoncé, ce matin, sur sa page X (ex-Twitter), l’arrivée prochaine de Starlink au Sénégal. Une déclaration qui a aussitôt suscité de vives réactions dans le secteur des télécommunications, notamment du côté des opérateurs historiques comme Sonatel/Orange.



Peu après l’annonce du patron de SpaceX, le Syndicat des travailleurs de la Sonatel (SYTS) s’est exprimé à son tour sur le réseau social X, soulevant de sérieuses interrogations sur les conditions d’implantation de Starlink dans le pays. Le syndicat dénonce un manque de transparence et réclame des clarifications sur le cadre réglementaire de cette arrivée.



« Starlink au Sénégal dans un manque de transparence totale. Quel type de licence ou d’autorisation a été accordé à Starlink ? S’il s’agit d’une licence, combien ont-ils payé ? Tout le monde connaît les enjeux de souveraineté qui se posent lorsqu’on travaille avec Elon. Wait and see », écrit le SYTS dans son post.



Pour l’heure, aucune communication officielle des autorités sénégalaises n’a encore précisé les modalités juridiques et réglementaires encadrant l’implantation de Starlink dans le pays. L’arrivée de Starlink, spécialisée dans l’internet par satellite, pourrait rebattre les cartes, notamment en matière d’accès à Internet dans les zones rurales et enclavées.

