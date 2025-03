Unis pour la cause : Le Fouta derrière Farba Ngom et Tahirou Sarr

Une importante délégation composée de responsables politiques de la région de Matam a entamé, depuis jeudi, une tournée de sensibilisation et de prières auprès des guides religieux de la région. L'objectif est de mobiliser les autorités spirituelles autour de la situation du député-maire des Agnam, Farba Ngom, et de Tahirou Sarr, tous deux en détention.

Parmi les membres de la délégation figurent Me Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui et figure de proue de cette mission, Amadou Djibril Diallo, président du conseil départemental de Matam, Abdoulaye Anne, président du conseil départemental de Kanel, ainsi que plusieurs députés, dont Racky Diallo, Aïssata Ousmane Diallo, Aliou Dembourou Sow, Ramata Seydou Mbodj et Dioumo Ndiaye, en plus de plusieurs maires issus des différentes communes du Fouta.