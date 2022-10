Uniformisation des paiements à l’IPRES et à la CSS : Les deux institutions recouvrent en commun !

L'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal est en pleine phase de mise en œuvre du projet novateur de modernisation et d’harmonisation des systèmes d'information numérique qu'elle partage avec l'Institution sœur, la Caisse de sécurité sociale.







À terme, avec le déploiement de ce projet dénommée ‘Ndamli’ récemment primé au Maroc comme meilleur instrument informatique africain de Prévoyance sociale, il sera possible par exemple de procéder à la liquidation d'une pension en 48 heures maximum au lieu du délai actuel de 45 jours. Par ailleurs, il sera une opportunité pour les entreprises sénégalaises qui auront le loisir d'avoir L'IPRES et la Caisse de sécurité sociale en version entièrement numérique et il est désormais possible de se faire immatriculer et de faire ses déclarations sociales en ligne. Pour les deux institutions sociales, il sera possible de lutter contre le fléau de l'évasion sociale qui leur faisait perdre beaucoup d'argent à cause du vieux système. Le président du conseil d’administration de l’Ipres Mamadou Racine Sy a co-présidé ce matin, avec son partenaire Mademba Sock de la caisse de sécurité sociale, une rencontre pour identifier les mécanismes de ce système numérique et de faire une mise à jour du travail qui a été déjà effectué. Il s’agira pour cet outil d’amoindrir les risques, de faciliter le travail des deux institutions mais également de mieux servir les employés sans oublier le contrôle des manquements. « C’est une véritable révolution » selon Mamadou Racine Sy qui se réjouit avec le Caisse de Sécurité Sociale, de recouvrer ensemble.







Pour rappel, ce projet numérique Ndamli s’est matérialisé avec l'appui technique de l'intégrateur international CATALYST dont le système Oracle, leader mondial des bases de données.