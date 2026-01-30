Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président


Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président
Un membre du parlement de transition du Mali a été condamné vendredi par la justice ivoirienne à 3 ans de prison ferme pour "offense" et "propos outrageants sur internet" envers le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, a constaté l'AFP.

En septembre 2022, Mamadou Hawa Gassama, membre du Conseil national de Transition (CNT), parlement de la junte au pouvoir, s'en était pris au président Ouattara lors d'une interview dans un média malien, le qualifiant notamment "d'ennemi du Mali".

Les deux pays ont des relations tendues depuis depuis le double coup d'Etat de 2020 et 2021 à Bamako qui a porté au pouvoir le général Assimi Goïta.

Le tribunal de première instance du Plateau, un quartier d'Abidjan, a condamné M. Gassama à 3 ans de prison ferme et, au terme de cette peine, à une interdiction de séjour de la même durée, a constaté une journaliste de l'AFP présente à l'audience.

Le parlementaire a également écopé d'une amende de 5 millions de francs CFA (soit 7.622 euros).

Arrêté à la suite d'un séjour privé en Côte d'Ivoire en juillet et en détention depuis, M. Gassama était poursuivi pour "offense au chef de l'Etat" et "diffusion d'expressions outrageantes par internet".

Début janvier, le parquet avait requis cinq ans d'emprisonnement, la peine maximale pour ces chefs d'accusation.

"Nous trouvons que cette décision est d'abord excessive, elle est grave et elle est très sévère", a réagi devant la presse l'avocat de M. Gassama, Me Mamadou Ismaila Konaté.

"Cette infraction est tout aussi grave" mais "les excuses réitérées de M. Gassama ne devraient pas lui faire supporter une décision de cette nature", a-t-il estimé, évoquant un possible appel dans le délai de 20 jours prévu pour cela.

Opposant historique du précédent régime de Bamako, avant l'arrivée de la junte, M. Gassama est connu au Mali pour son franc-parler.

Le président Ouattara s'est toujours montré intransigeant face aux putschs qui ont secoué plusieurs pays sahéliens ces dernières années.
Autres articles
Vendredi 30 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed - 30/01/2026

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée - 30/01/2026

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays - 30/01/2026

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février" - 30/01/2026

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés - 30/01/2026

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar - 30/01/2026

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel - 30/01/2026

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret - 30/01/2026

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso)

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso) - 30/01/2026

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois - 30/01/2026

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier - 30/01/2026

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République - 30/01/2026

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine - 30/01/2026

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise - 30/01/2026

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry - 29/01/2026

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes - 29/01/2026

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien - 29/01/2026

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques - 29/01/2026

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement - 29/01/2026

Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil

Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil - 29/01/2026

Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin »

Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin » - 29/01/2026

Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention

Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention - 29/01/2026

La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… »

La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… » - 29/01/2026

Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso

Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso - 29/01/2026

Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye)

Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye) - 29/01/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " il est important de rappeler ce qui s'est passé en 2004. Pour des questions politiques, l'organisation a été retirée à Thiès"( Ousmane Diop) - 29/01/2026

Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses

Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses - 29/01/2026

Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques

Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques - 29/01/2026

RSS Syndication