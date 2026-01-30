Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président

Un membre du parlement de transition du Mali a été condamné vendredi par la justice ivoirienne à 3 ans de prison ferme pour "offense" et "propos outrageants sur internet" envers le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, a constaté l'AFP.



En septembre 2022, Mamadou Hawa Gassama, membre du Conseil national de Transition (CNT), parlement de la junte au pouvoir, s'en était pris au président Ouattara lors d'une interview dans un média malien, le qualifiant notamment "d'ennemi du Mali".



Les deux pays ont des relations tendues depuis depuis le double coup d'Etat de 2020 et 2021 à Bamako qui a porté au pouvoir le général Assimi Goïta.



Le tribunal de première instance du Plateau, un quartier d'Abidjan, a condamné M. Gassama à 3 ans de prison ferme et, au terme de cette peine, à une interdiction de séjour de la même durée, a constaté une journaliste de l'AFP présente à l'audience.



Le parlementaire a également écopé d'une amende de 5 millions de francs CFA (soit 7.622 euros).



Arrêté à la suite d'un séjour privé en Côte d'Ivoire en juillet et en détention depuis, M. Gassama était poursuivi pour "offense au chef de l'Etat" et "diffusion d'expressions outrageantes par internet".



Début janvier, le parquet avait requis cinq ans d'emprisonnement, la peine maximale pour ces chefs d'accusation.



"Nous trouvons que cette décision est d'abord excessive, elle est grave et elle est très sévère", a réagi devant la presse l'avocat de M. Gassama, Me Mamadou Ismaila Konaté.



"Cette infraction est tout aussi grave" mais "les excuses réitérées de M. Gassama ne devraient pas lui faire supporter une décision de cette nature", a-t-il estimé, évoquant un possible appel dans le délai de 20 jours prévu pour cela.



Opposant historique du précédent régime de Bamako, avant l'arrivée de la junte, M. Gassama est connu au Mali pour son franc-parler.



Le président Ouattara s'est toujours montré intransigeant face aux putschs qui ont secoué plusieurs pays sahéliens ces dernières années.