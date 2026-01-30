Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

L'Etat islamique a revendiqué vendredi l'attaque contre l'aéroport de Niamey au Niger, a indiqué le groupe Site, spécialisé dans la recherche antiterroriste.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'aéroport de Niamey, qui abrite notamment des sites militaires et se trouve à une dizaine de kilomètres de la présidence, a été la cible d'une attaque faisant 20 morts côté assaillants, selon la junte militaire nigérienne.



Celle-ci a affirmé jeudi avoir obtenu de l'aide de "partenaires russes" et a accusé les présidents français, béninois et ivoiriens, respectivement Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, d'être les "sponsors" des assaillants.



Le Niger est miné depuis une dizaine d'années par les violences jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM, lié à Al Qaida) et de l'Etat islamique au Sahel dans sa partie occidentale et dans le sud-est. Il est inhabituel qu'elles touchent la capitale.



Selon Site, "les combattants de l'Etat islamique étaient derrière l'opération à la base militaire de l'aéroport international Diori Amani".



Citant Amaq, l'agence de propagande de l'Etat islamique, Site ajoute que l'attaque a causé "des dégâts significatifs".



Selon la junte, pendant l'attaque, quatre militaires nigériens ont été blessés, vingt assaillants ont été tués dont "un Français" et onze autres ont été arrêtés dans des combats qui ont duré environ une heure.



Sur des images prises par satellite consultées jeudi par l'AFP, on pouvait voir des zones partiellement brûlées près de la piste de l'aéroport ainsi que des toits endommagés, laissant présupposer une attaque aérienne.