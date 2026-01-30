L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays


Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré vendredi persona non grata le plus haut diplomate israélien en poste à Pretoria et lui a ordonné de quitter le pays d'ici 72 heures, dénonçant une série de violations des usages diplomatiques.

Israël a riposté en annonçant dans la foulée que le chargé d'affaires de l'Afrique du Sud à Tel-Aviv, Shaun Edward Byneveldt, était persona non grata et devait quitter Israël dans les 72 heures.

Les relations entre les deux gouvernements sont au plus bas depuis que Pretoria a déposé plainte fin 2023 contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'accusant de "génocide" dans sa guerre à Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères "a informé le gouvernement de l'Etat d'Israël de sa décision de déclarer M. Ariel Seidman, le chargé d'affaires de l'Ambassade d'Israël, persona non grata", dans un communiqué diffusé vendredi. "M. Seidman est tenu de quitter la République dans les 72 heures".

Cette décision "fait suite à une série de violations inacceptables des normes et usages diplomatiques, qui constituent une atteinte directe à la souveraineté de l'Afrique du Sud", justifie le ministère.

"Ces violations incluent l'usage répété des plateformes officielles de médias sociaux israéliennes pour lancer des attaques insultantes contre son excellence le président Cyril Ramaphosa, ainsi que l'omission délibérée d'informer le DIRCO (le ministère, Ndlr) de prétendues visites de hauts responsables israéliens."

Le 13 novembre, un message posté sur le compte X de l'ambassade d'Israël avait ainsi suscité des réactions négatives. Reproduisant une déclaration de M. Ramaphosa - "les politiques de boycott ne fonctionnent pas" - , l'ambassade avait écrit: "Un rare moment de sagesse et de lucidité diplomatique de la part du président Ramaphosa".

Le chargé d'affaires n'avait pas donné suite vendredi après-midi aux sollicitations de l'AFP.

- Ambassade fermée -

Le gouvernement sud-africain a également perçu comme une violation du protocole la récente visite dans la province de l'Eastern Cape (sud) d'une délégation israélienne qui aurait, sans l'aval des autorités sud-africaines, proposé sur place la fourniture d'eau, de soins médicaux et son expertise en agronomie.

La délégation avait été reçue par un roi traditionnel de l'ethnie Xhosa, qui avait rencontré le président israélien Isaac Herzog lors d'une visite en Israël en décembre.

Le ministère des Affaires étrangères accuse dans son communiqué les représentants d'Israël d'actions qui "constituent un abus grave des privilèges diplomatiques et une violation fondamentale de la Convention de Vienne", qui codifie les relations diplomatiques.

Le conflit à Gaza a un fort écho en Afrique du Sud, qui compte la communauté juive la plus importante d'Afrique subsaharienne. Pretoria est considérée comme l'un des plus fervents soutiens à la cause palestinienne et de nombreuses manifestations en soutien aux Palestiniens ont été organisées dans le pays.

L'ambassade d'Afrique du Sud à Tel Aviv est fermée depuis le 17 novembre 2023.

En novembre, le chef de la diplomatie sud-africaine Ronald Lamola avait dénoncé "un plan manifeste visant à chasser les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et des zones environnantes" après l'arrivée à l'aéroport de Johannesburg de quelque 150 Palestiniens sans tampons de sortie d'Israël sur leurs passeports.

L'appareil, qui transportait des hommes, des femmes et des enfants, avait décollé de l'aéroport d'Eilat (sud d'Israël) pour Nairobi, où les passagers avaient ensuite embarqué pour un vol charter à destination de Johannesburg.

Dans une tribune en novembre, Ariel Seidman a critiqué l'Afrique du Sud pour avoir maintenu des relations pleines et entières avec l'Iran tout en qualifiant toute interaction avec l'État d'Israël d'"illégitime".

Les relations du gouvernement sud-africain avec l'administration américaine, alliée d'Israël, se sont aussi fortement détériorées depuis le retour en janvier 2025 de Donald Trump à la Maison Blanche. Outre une prétendue persécution des fermiers blancs sud-africains, le plainte devant la CIJ a fortement contribué à envenimer ces relations.
Vendredi 30 Janvier 2026
Dakaractu



