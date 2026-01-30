Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed


Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed
Les cours des métaux précieux, propulsés ces derniers jours par les inquiétudes du marché, sont en chute libre vendredi, signe que les investisseurs sont rassurés quant à l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed) par le candidat que Donald Trump veut mettre à sa tête.

Après avoir décroché jusqu'à perdre plus de 8%, l'once d'or vers 13H40 GMT (14H40 à Paris) était en baisse de 6,27% à 5.037,91 dollars.

L'argent, qui a lâché jusqu'à plus de 17,6%, chutait de 14,30% à 99,1537 dollars l'once.

Ce catalyseur a amplifié le mouvement de prises de bénéfices amorcé la veille, après l'ascension fulgurante des métaux précieux en début de semaine face à la montée des incertitudes dans le monde et aux États-Unis.

Un candidat pour la Fed jugé sérieux

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il souhaitait placer à la tête de la Réserve fédérale américaine Kevin Warsh, un ancien gouverneur de la banque centrale américaine.

Les spéculations autour de cette nomination, partagées en amont par plusieurs médias financiers, avaient déjà fait s'écrouler les cours des métaux précieux en début de séance.

"Les marchés estiment qu'un candidat plus conventionnel [que ce qui avait pu être envisagé], qui ne soit pas un simple instrument de Trump, est un frein à la spéculation sur l'or", car elle "pourrait restaurer la confiance dans l'indépendance institutionnelle de la Fed", résume Neil Wilson, analyste pour Saxo Markets.

Également pressentis, Kevin Hassett et Rick Rieder sont donc hors course, or, ils étaient "perçus par les marchés comme inexpérimentés, trop proches du président Trump et donc susceptibles d'être influencés", abonde Derek Halpenny, de MUFG.

Car le président américain a multiplié ces derniers mois les pressions sur la Fed et son président Jerome Powell, dont le mandat prend fin en mai, afin de pousser l'institution à abaisser davantage les taux directeurs.

"Warsh est un fervent défenseur de l'indépendance de la Fed; les craintes de (son) érosion" qui avaient contribué à soutenir le prix des métaux précieux, "devraient donc s'estomper", d'après l'analyste de MUFG.

En conséquence, le dollar remontait aussi dans le vert.

Un temps "réputé pour son approche restrictive", donc moins enclin à des diminutions de taux, "il s'est récemment rapproché du président Trump et a appelé à une baisse", note Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Mais cette inflexion pourrait être "tactique plutôt que doctrinale" pour se faire nommer, estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à Cité Gestion Private Bank, interrogé par l'AFP.

Prises de bénéfices

"L'ampleur de la correction" des prix "suggère également que les acteurs du marché attendaient simplement une opportunité pour réaliser des bénéfices", indique en outre Thu Lan Nguyen, analyste de Commerzbank.

La veille déjà, l'or et l'argent avaient lourdement chuté après avoir atteint des records respectifs à 5.595,47 dollars et 121,6540 dollars l'once.

"La flambée de ce mois-ci a rendu le métal jaune vulnérable à un repli", note Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank.

Il explique que les mouvements brutaux des cours ont poussé les investisseurs à réduire leur exposition aux métaux précieux, car cette volatilité les rend vulnérables à de lourdes pertes, compliquant par exemple "l'exécution efficace des ordres" pour vendre ou acheter à un prix donné.

L'or toujours prisé

Malgré tout, entre les menaces douanières et autres revirements de l'administration Trump, les tensions en Iran et au Venezuela, ou encore les craintes sur la dette mondiale, "les raisons fondamentales de détenir de l'or demeurent aussi solides qu'auparavant", affirme M. Hansen.

Entre le début de l'année et leurs records de jeudi, l'or a gonflé de presque 30% et l'argent, dopé aussi par la demande industrielle dans le solaire et l'électronique, de près de 70%.

Les métaux industriels ont aussi surfé sur la vague, en tant qu'actifs tangibles perçus comme plus sûrs que les devises.

Le prix du cuivre, qui a bondi jeudi pour la première fois à plus de 14.500 dollar la tonne, reflue aussi légèrement vendredi, car "des prix aussi élevés" étaient injustifiés, estime M. Hansen.
Autres articles
Vendredi 30 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président - 30/01/2026

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée - 30/01/2026

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays - 30/01/2026

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février" - 30/01/2026

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés - 30/01/2026

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar - 30/01/2026

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel - 30/01/2026

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret - 30/01/2026

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso)

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso) - 30/01/2026

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois - 30/01/2026

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier - 30/01/2026

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République - 30/01/2026

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine - 30/01/2026

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise - 30/01/2026

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry - 29/01/2026

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes - 29/01/2026

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien - 29/01/2026

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques - 29/01/2026

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement - 29/01/2026

Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil

Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil - 29/01/2026

Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin »

Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin » - 29/01/2026

Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention

Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention - 29/01/2026

La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… »

La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… » - 29/01/2026

Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso

Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso - 29/01/2026

Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye)

Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye) - 29/01/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " il est important de rappeler ce qui s'est passé en 2004. Pour des questions politiques, l'organisation a été retirée à Thiès"( Ousmane Diop) - 29/01/2026

Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses

Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses - 29/01/2026

Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques

Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques - 29/01/2026

RSS Syndication