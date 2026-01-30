Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés


Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés
Un convoi de plusieurs dizaines de camions-citernes a été incendié jeudi au Mali lors d'une attaque attribuée aux jihadistes du JNIM et dans laquelle plusieurs militaires et assaillants ont été tués, selon des responsables locaux, marquant une nouvelle intensification des offensives de ce type après plusieurs semaines d'accalmie.

Le Mali, pays enclavé dépendant d'importations par la route, a récemment fait face à de très graves pénuries de carburant pendant plusieurs semaines en raison d'attaques jihadistes sur les convois de camions-citernes le ravitaillant.

Depuis le mois de septembre, les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, ont imposé un blocus sur plusieurs villes maliennes, et attaqué régulièrement ces convois, asphyxiant l'économie du pays jusqu'à sa capitale.

Mais l'approvisionnement en carburant s'est nettement amélioré à Bamako depuis le mois de décembre, permettant à l'économie de reprendre son souffle.

Les attaques contre les convois de carburant avaient aussi baissé en intensité ces dernières semaines, la dernière d'ampleur datant de début décembre.

L'attaque de jeudi a eu lieu sur l'axe menant de la frontière sénégalaise à la grande ville malienne de Kayes (ouest), selon ces sources, dont plusieurs font état de "dizaines" de camions détruits.

"Ça s'est passé entre Diboli (localité située à la frontière sénégalaise, NDLR) et Kayes. Trois militaires maliens ont été tués et quatre assaillants tués", a précisé à l'AFP un élu local. De son côté, un enseignant vivant dans la zone a évalué à "des dizaines" le nombre de camions incendiés.

"C'est un coup dur pour nous, mais ça n'impacte pas la distribution ni la disponibilité. Nous avons un stock important", a commenté auprès de l'AFP un responsable de l'Office malien des produits pétroliers, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

De son côté, un responsable du bureau des douanes de Kayes a également confirmé à l'AFP cette attaque, ajoutant qu'une évaluation était en cours du nombre de camions impactés, évoquant également le chiffre de plusieurs dizaines.

- Embuscade -

Dans un communiqué consulté par l'AFP, le JNIM a annoncé avoir tendu jeudi une embuscade à l'armée malienne entre Diboli et Kayes, sans mentionner l'attaque des camions-citernes.

Cet axe menant vers le Sénégal à l'ouest était généralement épargné par ce type d'attaques, les convois de carburant venant essentiellement de la Côte d'Ivoire au sud.

Selon une source sécuritaire, les escortes militaires des camions-citernes avaient été suspendues depuis quelques mois sur cet axe Sénégal-Mali, se concentrant sur l'axe venant de Côte d'Ivoire.

"Les autorités pensaient avoir eu un contrôle total dans la chaîne d'approvisionnement avec le nouveau plan de convoyage; elles voulaient constituer un maximum de stocks avant le mois de ramadan" qui débutera mi-février, a déclaré à l'AFP cette source.

Au plus fort de la crise en octobre dernier, la capitale malienne s'était habituée à d'interminables files d'attentes aux stations-services et toute l'économie tournait au ralenti.

Les autorités avaient ordonné la fermeture des écoles et des universités pendant deux semaines à cette période.

Des escortes de l'armée et de paramilitaires russes de l'Africa Corps, avec surveillance aérienne, avaient permis l'arrivée de convois de carburant en novembre dans la capitale, entraînant une accalmie de la pénurie.

Le gouvernement malien a également signé un accord avec les importateurs de produits pétroliers pour accélérer les procédures douanières et administratives.

Les autorités maliennes avaient largement relayé en novembre l'arrivée depuis le Niger de 82 citernes escortées par l'armée nigérienne, pays allié de la junte au pouvoir à Bamako au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), aux côtés du Burkina Faso.

Ces trois pays sont dirigés par des juntes souverainistes. Ils avaient annoncé en décembre la création d'une force armée conjointe pour combattre la progression jihadiste dans leurs pays, même si cette annonce demeure symbolique à ce stade.

Dans le reste du pays, l'approvisionnement en carburant s'est également amélioré ces dernières semaines, après des mois de pénurie parfois totale dans certaines localités.
Autres articles
Vendredi 30 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed - 30/01/2026

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président - 30/01/2026

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée - 30/01/2026

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays - 30/01/2026

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février" - 30/01/2026

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar - 30/01/2026

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel - 30/01/2026

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret - 30/01/2026

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso)

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso) - 30/01/2026

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois - 30/01/2026

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier - 30/01/2026

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République - 30/01/2026

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine - 30/01/2026

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise - 30/01/2026

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry - 29/01/2026

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes

Saint Louis : Léthargie au sein PS, Hamade Ndiaye de Vision Socialiste met le curseur sur les vraies causes - 29/01/2026

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien

Attaque d'un aéroport au Niger: le chef de la junte accuse les présidents français, béninois et ivoirien - 29/01/2026

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques

Burkina Faso: le régime militaire va dissoudre les partis politiques - 29/01/2026

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement

Affaire Pape Malick Ndour, Farba et Cie : Le FDR alerte sur une « dérive autoritaire » du gouvernement - 29/01/2026

Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil

Solidarité régionale à l’épreuve : la CEDEAO mise sur le Sénégal comme modèle d’accueil - 29/01/2026

Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin »

Sanctions contre Pape Thiaw : Le sélectionneur des Lions appelle à « rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin » - 29/01/2026

Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention

Accusations de viols contre Kabirou Mbodje : Huit plaintes maintiennent l’homme d’affaires en détention - 29/01/2026

La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… »

La ministre Khady Diene Gaye écarte toute structure parallèle à la FSF: « Ce n’est pas pertinent… » - 29/01/2026

Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso

Porokhane : Serigne Bass Abdou Khadr rappelle la dimension spirituelle et historique du Magal de Sokhna Diarra Bousso - 29/01/2026

Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye)

Budget CAN 2025 : Le Sénégal a engagé 5 milliards pour la CAN 2025, son budget le plus bas depuis 2021 ( Khady Diene Gaye) - 29/01/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " il est important de rappeler ce qui s'est passé en 2004. Pour des questions politiques, l'organisation a été retirée à Thiès"( Ousmane Diop) - 29/01/2026

Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses

Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses - 29/01/2026

Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques

Dérives verbales : Le Mouvement national Diomaye président s’indigne des propos tenus envers Serigne Moustapha Sy Al Amine et sermonne les acteurs politiques - 29/01/2026

RSS Syndication