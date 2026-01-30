Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février"

Le Kremlin a affirmé vendredi que le président américain Donald Trump avait demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de cesser "jusqu'au 1er février" les frappes sur la ville de Kiev, où le réseau énergétique a souffert des bombardements précédents.



"Le président Trump a adressé une demande personnelle au président Poutine afin qu'il s'abstienne pendant une semaine, jusqu'au 1er février, de lancer des frappes sur Kiev, dans le but de créer des conditions favorables à la tenue de négociations", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans toutefois préciser quand cette demande a été faite.



Le dirigeant américain avait annoncé jeudi avoir demandé "personnellement" à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes "pendant une semaine" alors qu'est attendue une vague de froid intense, et assuré que le président russe "avait accepté de le faire".



M. Trump n'a toutefois pas précisé la date de cette trêve ni quels types d'installations étaient concernées, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui évoqué, dans des propos publiés vendredi, l'hypothèse d'un arrêt mutuel des frappes sur les infrastructures énergétiques.



À la question de savoir si Moscou avait accepté cette demande de la part de Donald Trump, M. Peskov a répondu: "Oui, bien sûr, il y a eu une déclaration personnelle du président Trump", sans vouloir préciser davantage.



Les dernières frappes russes sur Kiev remontent à la nuit du vendredi 23 au samedi 24 janvier.



Vendredi et samedi, des pourparlers entre responsables américains, ukrainiens et américains se sont tenus à Abou Dhabi, les premiers directs entre Kiev et Moscou sur le plan promu par Donald Trump pour mettre fin au conflit.



Ces discussions doivent se poursuivre dimanche 1er février.