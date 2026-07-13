Contrat de Pape Thiaw : le président de la FSF révèle les coulisses d'un bras de fer qui a secoué les Lions


Le président de la Fédération sénégalaise de football est revenu en détail sur le dossier du contrat de Pape Thiaw, affirmant que les négociations ont été longues et complexes. Selon lui, les premiers échanges ont débuté à la fin de l'année 2025, avec plusieurs allers retours sur le projet de contrat. Parmi les principaux points de blocage figurait une clause prévoyant l'indexation du salaire sur le taux d'inflation de la Banque centrale, une disposition que la FSF jugeait incompatible avec la stabilité financière du contrat.
 
Le dirigeant explique également que les discussions financières ont nécessité l'implication du ministère des Sports. Après plusieurs mois d'attente, une rencontre avec la ministre aurait permis de trouver un terrain d'entente sur le salaire et la prime de signature. Malgré cela, Pape Thiaw aurait formulé une contre proposition, avant qu'un accord ne soit finalement trouvé le 27 mai grâce à l'intervention du chef de l'État. Le président précise toutefois que d'autres revendications, notamment sur les primes de victoire, ont continué à alimenter les négociations.
 
Le président de la FSF a défendu la position de l'instance en rappelant les importantes contraintes budgétaires auxquelles elle fait face. Il affirme que la fédération a déjà dépensé 4,777 milliards de FCFA entre septembre 2025 et la Coupe du monde pour financer les 13 équipes nationales, les frais d'organisation, les arbitres, les déplacements et les subventions au football local. Selon lui, toute augmentation des avantages accordés au sélectionneur aurait automatiquement entraîné une hausse des primes des joueurs, créant un impact financier difficilement soutenable.
 
Malgré plusieurs concessions, dont l'acceptation d'une prime exceptionnelle et la suppression de certaines clauses jugées contraignantes, le contrat n'a finalement pas été signé avant la compétition. Le président révèle avoir été informé, à quelques heures d'un match, que Pape Thiaw ne conduirait pas l'équipe faute d'accord définitif. Il reconnaît que cette situation a créé une rupture de confiance entre les deux hommes et a fini par affecter le fonctionnement du groupe.
 
Pour conclure, le patron de la FSF regrette que ce différend ait débordé sur la vie de la sélection nationale. Selon lui, les joueurs ont été mêlés à un dossier qui aurait dû rester strictement interne. Il affirme avoir toujours privilégié le dialogue discret pour régler les différends au sein des Lions, estimant que « les contradictions se règlent en interne » afin de préserver l'image du Sénégal et la sérénité de l'équipe nationale.
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Lundi 13 Juillet 2026
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