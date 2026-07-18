Mondial-2026: la France battue 6-4 par l'Angleterre dans un match pour la 3e place fou

L'équipe de France a été battue 6-4 par l'Angleterre dans une petite finale de la Coupe du monde 2026 complètement folle, samedi à Miami, et termine quatrième pour la dernière de son sélectionneur Didier Deschamps.



Les Bleus ont été menés 4-0 à la mi-temps après des buts de Declan Rice (3e), Ezri Konsa (18) et Bukayo Saka (37, 45+1). Ils sont revenus à 4-3 grâce à Kylian Mbappé (48, 66), meilleur buteur de l'histoire du Mondial avec 22 buts, et Bradley Barcola (54). Après un pénalty de Saka (87), Ousmane Dembélé (90+8) a encore réduit le score mais Jude Bellingham (90+8) a enterré les derniers espoirs des Bleus.



La France termine au pied du podium de la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, après l'édition 1982.

