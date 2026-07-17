Amadou Kane (ONCAV) : « Pour la première fois, les phases nationales réuniront 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes »

Le président de l'ONCAV, Amadou Kane, a annoncé une édition 2026 historique des phases nationales, qui réunira pour la première fois 48 équipes seniors et 24 équipes cadettes. Les compétitions se dérouleront simultanément dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel, avec un tirage au sort qu'il juge « équitable ». Il a assuré que toutes les dispositions seront prises pour accueillir les ASC dans de bonnes conditions, tout en rappelant que « l'équipe qui veut être championne du Sénégal doit être capable de battre tout le monde ».







Au delà du football, cette édition sera marquée par des activités culturelles, une compétition de lutte sans frappe et des actions citoyennes. Selon Amadou Kane, les phases nationales généreront d'importantes retombées économiques pour les régions hôtes, avec plus de 10 000 participants attendus. Les hôtels, transporteurs, commerçants et autres acteurs économiques devraient ainsi bénéficier de cet afflux, faisant de cette compétition un véritable levier de développement local.

