Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale


Mondial-2026: l'Argentine renverse l'Angleterre 2-1 et rejoint l'Espagne en finale

Menée 1-0, l'Argentine a renversé l'Angleterre 2-1 mercredi à Atlanta en demi-finale du Mondial-2026 grâce à deux passes décisives de Lionel Messi, et défendra son titre contre l'Espagne, tombeuse la veille de la France.

Après une première période électrique et hachée par les fautes, les coéquipiers d'Harry Kane ont ouvert le score avec un but d'Anthony Gordon (55e). L'Argentine a égalisé en fin de rencontre avec Enzo Fernandez (85e), servi par l'inévitable Messi, qui dans le temps additionnel a envoyé un centre millimétré que Lautaro Martinez a catapulté de la tête dans les cages anglaises (90e+2).

Les Argentins, champions du monde en titre, affronteront les champions d'Europe espagnols dimanche en finale au MetLife Stadium de New York. Les Anglais disputeront la veille à Miami la "petite finale" contre les Bleus.

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Mercredi 15 Juillet 2026
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