France - Espagne (0-2): La Roja stoppe le rêve tricolore

L’équipe de France ne disputera pas de troisième finale mondiale consécutive. Battus par l’Espagne (2-0) ce mardi à Dallas, en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, les Bleus de Didier Deschamps ont vu leur parcours s’arrêter face à des Espagnols supérieurs dans presque tous les compartiments du jeu. Invaincue depuis le début du tournoi avec six victoires en six matchs, la sélection française espérait rejoindre une troisième finale consécutive après celles de 2018 et 2022, mais elle s’est heurtée à une Roja plus solide, portée par son statut de championne d’Europe et de meilleure défense de la compétition.



La physionomie de la rencontre a rapidement tourné à l’avantage des joueurs de Luis de la Fuente. Dominateurs dans la possession, les Espagnols ont ouvert le score sur penalty après une intervention maladroite de Lucas Digne sur Lamine Yamal dans la surface, un ballon transformé avec sang-froid par Mikel Oyarzabal malgré la bonne détente de Mike Maignan. Le sort des Bleus s’est encore compliqué avec la blessure de William Saliba, remplacé par Maxence Lacroix avant la pause. Menée à la mi-temps, l’équipe de France a tenté de réagir au retour des vestiaires avec l’entrée de Manu Koné, affichant de meilleures intentions sans jamais réellement inquiéter Unai Simón.



Le tournant du match est survenu peu après l’heure de jeu, lorsque Pedro Porro a conclu un mouvement collectif parfaitement exécuté d’une frappe puissante pour faire le break. Malgré les tentatives d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Theo Hernandez, entrés en jeu pour tenter de relancer les Bleus, la défense espagnole et un Unai Simón irréprochable ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. L’Espagne attend désormais de connaître son adversaire pour la finale, entre l’Angleterre et l’Argentine, opposées ce mercredi en seconde demi-finale. Quant à la France, elle disputera la petite finale samedi face au perdant de ce même match.