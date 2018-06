Un avocat du barreau de Dakar pris en flagrant délit d’escroquerie

Mille milliards de mille sabords ! Certains avocats n’ont rien à envier aux citoyens jugés en flagrant délit pour... escroquerie. Comment ça ? « Xana » que les radars sensibles de Libération renseignent qu’un célèbre avocat du barreau a été suspendu pour six mois par le Conseil de discipline de l’ordre pour des faits délictuels.

Le gars a fait appel, ce qui suspend la « condamnation ». Et vous savez ce qu’il a fait ? tenez-vous bien, il gérait un dossier avec un autre collègue. Le client ayant payé par chèque, il a fait croire qu’il allait retirer les sous et lui donner du cash. avant de disparaître dans la nature malgré les incessants rappels.