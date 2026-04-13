L’Iran menace de riposter si les États-Unis bloquent le détroit d’Ormuz: quelles conséquences?

L’armée américaine prévoit d’imposer, à partir de lundi après-midi, un blocus à tous les navires entrant ou sortant des ports iraniens. L’Iran qualifie cette mesure de “piraterie” et menace de riposter. Le conflit au Moyen-Orient risque ainsi de s’envenimer à nouveau après l’échec des négociations. Le point sur la situation.



Cette mesure intervient après l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran. Le président américain Donald Trump affirme que l’Iran ne veut pas renoncer à ses ambitions nucléaires, tandis que l’Iran reproche aux États-Unis de poser des exigences déraisonnables.

En quoi consiste ce blocus?

Trump a annoncé que les États-Unis comptaient empêcher les navires d’entrer ou de sortir du détroit. Les navires qui, selon les États-Unis, paient un péage à l’Iran seraient également interceptés. En outre, les Américains souhaitent déminer le détroit et menacent de réagir fermement en cas d’attaques contre des navires.





Comment fonctionne un tel blocus?

Un blocus maritime est une opération militaire visant à empêcher la navigation vers certains ports ou zones côtières. Les États-Unis souhaitent appliquer cette mesure aux navires de tous les pays faisant escale dans des ports iraniens, mais pas au trafic à destination et en provenance d’autres pays. Selon Trump, des alliés pourraient également coopérer et l’OTAN serait prête à apporter son aide.





Pourquoi les États-Unis agissent-ils ainsi?

L’Iran utilise depuis longtemps le détroit comme moyen de pression en autorisant le passage de certains navires de manière sélective, influençant ainsi les prix du pétrole. Selon les États-Unis, l’Iran exige également de l’argent à certains navires pour les autoriser à passer. Avec ce blocus, les États-Unis veulent priver l’Iran de ces revenus et le pousser à faire des concessions.





Quelles peuvent être les conséquences?