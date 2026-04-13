Accusée sur les RS par le député Cheikh Bara Ndiaye : Aminata Touré justifie sa présence aux États-Unis

Alors que le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé les membres de l’exécutif à limiter les déplacements jugés non essentiels à l’étranger, la présence de Aminata Touré aux États-Unis a suscité une polémique.



Le député Cheikh Bara Ndiaye a en effet affirmé, dans une publication sur les réseaux sociaux, que l’ancienne Première ministre se serait rendue aux Usa pour critiquer Ousmane Sonko.



En réaction, la représentante du chef de l’État a tenu à apporter des clarifications sur sa présence au États-Unis. Dans un message publié sur sa page Facebook, elle explique s’inscrire dans le cadre de ses fonctions internationales.



« Dans le cadre de mon second mandat de quatre ans, j’assiste à New York à la 25e session du Comité d’experts de l’administration publique des Nations Unies (UN-CEPA), qui conseille le Secrétaire général des Nations unies sur les stratégies de renforcement de l’efficacité de nos administrations publiques, en vue d’atteindre les objectifs de développement durable », a-t-elle précisé.

