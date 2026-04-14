Affaire Farba Ngom : Ndèye Seynabou Ndiaye libérée, le maire des Agnam désormais le seul en détention

Dans le dossier judiciaire impliquant Farba Ngom, les élargissements se succèdent, mais pas pour lui. Ndeye Seynabou Ndiaye a été remise en liberté ce lundi. Elle rejoint ainsi Tahirou Sarr et Abdou Karim Mbacké, précédemment libérés.
Le maire des Agnam se retrouve ainsi seul parmi les co-inculpés à demeurer sous mandat de dépôt. Une solitude carcérale qui nourrit l’indignation de ses partisans, particulièrement à Agnam, sa base politique, où ses soutiens dénoncent un traitement judiciaire à deux vitesses.
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