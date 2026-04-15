Avis de disparition : Mouhamadou Moustapha Ndiaye (12 ans) introuvable depuis lundi à Castors

Une disparition jugée inquiétante secoue le quartier de Castors, dans la commune de Dieuppeul-Derklé, depuis maintenant deux jours.



Le jeune Mouhamadou Moustapha Ndiaye, âgé de 12 ans, est introuvable depuis le lundi 13 avril 2026. Selon les informations recueillies, il avait quitté le domicile familial pour se rendre à l’école, mais n’est jamais arrivé à destination.



Fils de Néné Thioune et de Pape Ndiaye, l’enfant reste introuvable à ce jour, plongeant sa famille dans une vive inquiétude. Ses proches lancent un appel pressant à toute personne susceptible de détenir des informations pouvant aider à le localiser.



Toute personne ayant aperçu l’enfant ou disposant d’éléments utiles est priée de contacter immédiatement les numéros suivants :

77 501 44 52 / 78 473 37 61

