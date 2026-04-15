Avis de disparition : Mouhamadou Moustapha Ndiaye (12 ans) introuvable depuis lundi à Castors

Une disparition jugée inquiétante secoue le quartier de Castors, dans la commune de Dieuppeul-Derklé, depuis maintenant deux jours.
Le jeune Mouhamadou Moustapha Ndiaye, âgé de 12 ans, est introuvable depuis le lundi 13 avril 2026. Selon les informations recueillies, il avait quitté le domicile familial pour se rendre à l’école, mais n’est jamais arrivé à destination.
Fils de Néné Thioune et de Pape Ndiaye, l’enfant reste introuvable à ce jour, plongeant sa famille dans une vive inquiétude. Ses proches lancent un appel pressant à toute personne susceptible de détenir des informations pouvant aider à le localiser.
Toute personne ayant aperçu l’enfant ou disposant d’éléments utiles est priée de contacter immédiatement les numéros suivants :
77 501 44 52 / 78 473 37 61
-
Culture - « Dou Bayi », La chanson qui réveille la force du collectif chez les adolescentes sénégalaises
-
Marché de Potou : les producteurs d’oignon entre espoir et inquiétudes face à la concurrence
-
Deepseek et Huawei : Comment la Chine s'affranchit de la tutelle technologique américaine ( Par Alioune BA )
-
Fondation des Premières Dames : la Coalition Diomaye Président dénonce une campagne de désinformation
-
FIARA 2026 - Le ministre Daouda Ngom affiche son ambition de révolution agricole