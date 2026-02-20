Touba : interpellation pour cyber-escroquerie, chantage et usage frauduleux de l’IA

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou, à Touba, a annoncé avoir procédé, ce 19 février 2026, au démantèlement d’un réseau présumé impliqué dans des faits de cyber-escroquerie, chantage, usurpation d’identité et diffusion illicite de contenus à caractère intime.



L’affaire fait suite à une plainte déposée le 16 février 2026 par une dame affirmant être victime d’une campagne de dénigrement et de détournement d’image.



Les investigations techniques menées par les enquêteurs ont permis d’identifier un suspect présenté comme étant l’ex-beau-frère de la plaignante.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause aurait téléchargé des photos et vidéos de la victime via ses statuts WhatsApp afin de créer de faux profils sur les réseaux sociaux.



Pour renforcer la crédibilité de son identité féminine fictive, il aurait utilisé des outils d’intelligence artificielle permettant de modifier sa voix en temps réel lors d’appels audio et vidéo.



Sous cette fausse identité, il aurait approché des hommes et des femmes en ligne en envoyant des contenus à caractère intime. Puis le suspect a sollicité des transferts d’argent ou du crédit téléphonique. Il a également recueilli des images compromettantes de certaines victimes.

