UIDT - Sortie de la 1ère promotion de pharmacie et remise de toges : le plaidoyer du directeur de l'UFR des sciences de la santé...

L'Université Iba Der Thiam de Thiès a abrité ce jeudi la double cérémonie de remise de toges aux professeurs titulaires de lauréats du concours inter-africain 2023-2024 et aux lauréats du concours Cames session 2024, ainsi que la sortie de la première promotion de pharmaciens de l'UFR des sciences de la santé de l'UIDT.

Venu présider ladite cérémonie, le ministre de l'enseignement supérieur, M. Abdourahmane Diouf, a exprimé sa fierté et sa gratitude envers les professeurs titulaires et les nouveaux pharmaciens.



"Chers diplômés, vous avez accepté de vous engager dans une formation naissante encore en cours de structuration avec tout ce que cela implique en terme de défis et d'incertitudes, mais aussi d'opportunités[...]. À vous d'écrire la suite de l'histoire, peu importe la voix que vous choisirez, n'oubliez jamais que vous êtes les garants de la qualité, de la sécurité et de l'éthique dans le circuit des médicaments. Aujourd'hui vous quittez les bancs de l'UFR santé et vous apportez tout un bagage, une identité et une fierté[...]". S'agissant des professeurs titulaires, il a ajouté : "c'est votre engagement envers l'idéal universitaire. C'est à travers vous que l'université vit, c'est à travers vous que l'université progresse et c'est à travers vous que l'université rayonne".

Pour sa part, le Professeur Mamadou Lamine Cissé, directeur de l'UFR des sciences de la santé de l'UIDT, a informé que la cohorte est constituée de 24 lauréats de 9 nationalités. Et ces derniers travailleront dans les officines privées, les laboratoires d'analyses, les pharmaciens d'officine (les hôpitaux) etc...

Dans la foulée, il a tenu à plaider devant la tutelle en faveur de l'université notamment de l'UFR dont il a en charge. " Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, nous pouvons vous affirmer l'engagement de l'UFR des sciences de la santé au respect du calendrier universitaire, à la promotion de la recherche et à la mise en place de formations innovantes pour répondre aux besoins des populations[...] Aidez-nous à répondre à vos attentes universitaires au niveau de l'Université Iba Der Thiam de Thiès en développant notre laboratoire mixte de recherches, notre laboratoire clinique et pharmaceutique de simulation, notre jardin botanique avec son animalerie et avec des ressources humaines renforcées, etc..."