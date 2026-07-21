Ngathie Naoudé - retour des coupures intempestives suite au raccordement électrique d'une usine sur un poteau

Les populations de la commune de Ngathie Naoudé dans le département de Guinguinéo (région de Kaolack) sont confrontés à des coupures d'électricité récurrentes et ce, depuis près de deux mois. Une situation qui irrite au plus haut point les populations.

Selon Moustapha Boye, habitant de Ngathie Naoudé, « actuellement la population vit une situation alarmante par rapport aux coupures d'électricité. Depuis le raccordement de l’électricité d’une usine de transformation sur le poteau électrique, les interruptions de courant se sont multipliées. On ne peut plus rester une heure sans qu'il ait une coupure d'électricité », a-t-il déploré.

D’après les populations, cette situation cause chaque jour des désagréments, occasionne des pertes énormes de leur matériel et fait tourner au ralenti les activités économiques. « Nous sommes fatigués de ces coupures. En plus de cela, le poteau électrique n’est pas assez sécurisé. Il a tué des chèvres, des ânes alors que nos enfants passent par là-bas. On ne peut plus moudre notre mil », a ajouté Adja Bigué Mbodj.

À en croire Cheikh Fam, tailleur, « nos commandes pour le Magal accusent du retard à cause des coupures d’électricité. Nous dénonçons cela parce qu'une usine ne peut pas priver d'électricité toute une communauté ». Papa Abdou Coumba Faye de poursuivre : « Vous savez que l'électricité est indispensable à la vie de l'homme. C'est grâce à l'électricité qu'on peut étudier, allumer nos frigos, garder nos légumes et autres. Maintenant, nous interpellons la Senelec. Nous interpellons également les autorités compétentes. Que cette situation soit réglée au plus vite parce que la population de Ngathie Naoudé souffre et ce depuis presque deux mois. C'est inadmissible et incompréhensible! Cela a également entraîné la recrudescence des cas de vol. »