Ngathie Naoudé - retour des coupures intempestives suite au raccordement électrique d'une usine sur un poteau


Ngathie Naoudé - retour des coupures intempestives suite au raccordement électrique d'une usine sur un poteau
Les populations de la commune de Ngathie Naoudé dans le département de Guinguinéo (région de Kaolack) sont confrontés à des coupures d'électricité récurrentes et ce, depuis près de deux mois. Une situation qui irrite au plus haut point les populations. 
Selon Moustapha Boye, habitant de Ngathie Naoudé, « actuellement la population vit une situation alarmante par rapport aux coupures d'électricité. Depuis le raccordement de l’électricité d’une usine de transformation sur le poteau électrique, les interruptions de courant se sont multipliées. On ne peut plus rester une heure sans qu'il ait une coupure d'électricité », a-t-il déploré.
 
D’après les populations, cette situation cause chaque jour des désagréments, occasionne des pertes énormes de leur matériel et fait tourner au ralenti les activités économiques. « Nous sommes fatigués de ces coupures. En plus de cela, le poteau électrique n’est pas assez sécurisé. Il a tué des chèvres, des ânes alors que nos enfants passent par là-bas. On ne peut plus moudre notre mil », a ajouté Adja Bigué Mbodj.
 
À en croire Cheikh Fam, tailleur, « nos commandes pour le Magal accusent du retard à cause des coupures d’électricité. Nous dénonçons cela parce qu'une usine ne peut pas priver d'électricité toute une communauté ». Papa Abdou Coumba Faye de poursuivre : « Vous savez que l'électricité est indispensable à la vie de l'homme. C'est grâce à l'électricité qu'on peut étudier, allumer nos frigos, garder nos légumes et autres. Maintenant, nous interpellons la Senelec. Nous interpellons également les autorités compétentes. Que cette situation soit réglée au plus vite parce que la population de Ngathie Naoudé souffre et ce depuis presque deux mois. C'est inadmissible et incompréhensible! Cela a également entraîné la recrudescence des cas de vol. »
Les populations de Ngathie Naoudé interpellent la Senelec pour que la situation soit rétablie le plus rapidement possible.



Mardi 21 Juillet 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
AFFÉ LAKRAM- L’ancien député Matar Diop a expliqué Serigne Moustapha Abdou Lakram les raisons de sa démission de l’Apr

AFFÉ LAKRAM- L’ancien député Matar Diop a expliqué Serigne Moustapha Abdou Lakram les raisons de sa démission de l’Apr - 21/07/2026

Souveraineté alimentaire : Bassirou Diomaye Faye appelle à un pacte national fondé sur la science et l'innovation

Souveraineté alimentaire : Bassirou Diomaye Faye appelle à un pacte national fondé sur la science et l'innovation - 21/07/2026

Procès Ismaïla Madior Fall : L’audience renvoyée à mardi prochain devant la Haute Cour de Justice

Procès Ismaïla Madior Fall : L’audience renvoyée à mardi prochain devant la Haute Cour de Justice - 21/07/2026

Le Sénégal à la tête de la CEDEAO : Le temps de la reconstruction stratégique (Boubacar Ly).

Le Sénégal à la tête de la CEDEAO : Le temps de la reconstruction stratégique (Boubacar Ly). - 21/07/2026

Mali: «Je n'ai pas de réponse», répète l’unique accusateur dans le procès pour «complot contre le gouvernement»

Mali: «Je n'ai pas de réponse», répète l’unique accusateur dans le procès pour «complot contre le gouvernement» - 21/07/2026

Ghana: une figure de l'opposition condamnée à 20 ans de prison pour exploitation minière illégale

Ghana: une figure de l'opposition condamnée à 20 ans de prison pour exploitation minière illégale - 21/07/2026

Diourbel : la Brigade régionale des stupéfiants démantèle une culture de chanvre indien à domicile

Diourbel : la Brigade régionale des stupéfiants démantèle une culture de chanvre indien à domicile - 21/07/2026

La presse malienne en crise : trois organisations, un seul cri d'alarme

La presse malienne en crise : trois organisations, un seul cri d'alarme - 21/07/2026

Leadership Régional : Le Sénégal consolide son statut au sommet de la Cedeao

Leadership Régional : Le Sénégal consolide son statut au sommet de la Cedeao - 21/07/2026

Deux semaines après la reprise des hostilités avec les Etats-Unis, l'Iran intensifie ses attaques

Deux semaines après la reprise des hostilités avec les Etats-Unis, l'Iran intensifie ses attaques - 21/07/2026

Cascade de démissions dans Pastef: Le coordonnateur national du mouvement des handicapés rend le tablier

Cascade de démissions dans Pastef: Le coordonnateur national du mouvement des handicapés rend le tablier - 21/07/2026

Parc de Cambérène : Maman 2.0 & Warriors lance le premier Pique-Nique des familles à Dakar

Parc de Cambérène : Maman 2.0 & Warriors lance le premier Pique-Nique des familles à Dakar - 21/07/2026

« Diop le Suisse » condamné après avoir encaissé le million de FCFA d’un retraité de 73 ans

« Diop le Suisse » condamné après avoir encaissé le million de FCFA d’un retraité de 73 ans - 21/07/2026

Poste de santé de Kounkané : l’écart de 37 millions de FCFA qui déclenche une vague d’arrestations… les anciens responsables du poste de santé auditionnés

Poste de santé de Kounkané : l’écart de 37 millions de FCFA qui déclenche une vague d’arrestations… les anciens responsables du poste de santé auditionnés - 21/07/2026

Audit biométrique de la Fonction publique: Le gouvernement muscle le dispositif avec 10 équipes supplémentaires

Audit biométrique de la Fonction publique: Le gouvernement muscle le dispositif avec 10 équipes supplémentaires - 20/07/2026

Macky Sall remercie le président Diomaye après l’annonce du soutien officiel du Sénégal à sa candidature à l’ONU

Macky Sall remercie le président Diomaye après l’annonce du soutien officiel du Sénégal à sa candidature à l’ONU - 20/07/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Quand Yoro Dia lit un geste d’État et de grandeur dans le soutien de Bassirou Diomaye Faye

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Quand Yoro Dia lit un geste d’État et de grandeur dans le soutien de Bassirou Diomaye Faye - 20/07/2026

Recomposition politique : PACTE Siggil Sa Rew choisit de structurer son soutien autour de Diomaye Faye

Recomposition politique : PACTE Siggil Sa Rew choisit de structurer son soutien autour de Diomaye Faye - 20/07/2026

Linguère : le maire de Boulal, Aboubacry Sow, officialise son ralliement à la coalition Diomaye Président

Linguère : le maire de Boulal, Aboubacry Sow, officialise son ralliement à la coalition Diomaye Président - 20/07/2026

Grand Magal 2026 : Sonatel Orange renforce son réseau à Touba et vise un million de clients éligibles à la Fibre d’ici décembre

Grand Magal 2026 : Sonatel Orange renforce son réseau à Touba et vise un million de clients éligibles à la Fibre d’ici décembre - 20/07/2026

Mali: les jihadistes du Jnim exécutent des soldats maliens prisonniers

Mali: les jihadistes du Jnim exécutent des soldats maliens prisonniers - 20/07/2026

Nouveau parti présidentiel : Serigne Gueye Diop et le SEME dévoilent les contours idéologiques du projet de Diomaye Faye

Nouveau parti présidentiel : Serigne Gueye Diop et le SEME dévoilent les contours idéologiques du projet de Diomaye Faye - 20/07/2026

Parti présidentiel : « Le nom sera connu samedi prochain lors d’une assemblée générale constitutive » (Aminata Touré)

Parti présidentiel : « Le nom sera connu samedi prochain lors d’une assemblée générale constitutive » (Aminata Touré) - 20/07/2026

Thiès/ Canal de Nguinth- libération des emprises et réalisation de l'infrastructure: Le ministre annonce la mise en place d'un comité technique

Thiès/ Canal de Nguinth- libération des emprises et réalisation de l'infrastructure: Le ministre annonce la mise en place d'un comité technique - 20/07/2026

Karpowership se joint à l'école de Football Coumba Castel pour transformer le sport en levier d'impact social à Gorée

Karpowership se joint à l'école de Football Coumba Castel pour transformer le sport en levier d'impact social à Gorée - 20/07/2026

Acte IV de la décentralisation : les maires saluent les décisions de Diomaye Faye et réaffirment leur engagement

Acte IV de la décentralisation : les maires saluent les décisions de Diomaye Faye et réaffirment leur engagement - 20/07/2026

Royaume-Uni : Andy Burnham devient Premier ministre et succède à Keir Starmer

Royaume-Uni : Andy Burnham devient Premier ministre et succède à Keir Starmer - 20/07/2026

Fann-Hock : de faux policiers emportent 50 millions FCFA, neuf membres du gang déférés

Fann-Hock : de faux policiers emportent 50 millions FCFA, neuf membres du gang déférés - 20/07/2026

Plage de Gadaye : deux hommes placés en garde à vue pour des faits qualifiés d’« acte contre nature »

Plage de Gadaye : deux hommes placés en garde à vue pour des faits qualifiés d’« acte contre nature » - 20/07/2026

Double meurtre d’Aziz Dabala et Wally Gano : les analyses ADN fragilisent la nouvelle version du principal suspect

Double meurtre d’Aziz Dabala et Wally Gano : les analyses ADN fragilisent la nouvelle version du principal suspect - 20/07/2026

RSS Syndication