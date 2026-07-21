Senelec : Habib Sy démissionne de son poste de PCA


Senelec : Habib Sy démissionne de son poste de PCA
Dans ce courrier, l’ancien ministre d’État indique vouloir porter à la connaissance du Chef de l’État sa décision de quitter ses fonctions à la tête de l’organe délibérant de la société nationale d’électricité. Il évoque des raisons strictement personnelles pour justifier son départ. Habib Sy adresse ses remerciements au Président Faye pour la confiance placée en lui lors de sa nomination à ce poste. Il affirme avoir servi « avec loyauté et fidélité aux principes et valeurs de l’administration » durant son mandat, avant de conclure sa lettre par des vœux de santé et de réussite adressés au Chef de l’État dans sa mission au service du peuple sénégalais.
 
Nommé PCA de la Senelec en mai 2024 en remplacement de Serigne Mbaye Dia, Habib Sy, ancien Directeur de Cabinet du Président Abdoulaye Wade et candidat retiré de la présidentielle de 2024 en faveur de Bassirou Diomaye Faye, avait multiplié ces derniers mois les sorties médiatiques, notamment sur le dialogue national et la cherté de l’électricité.
 


Mardi 21 Juillet 2026
Dakaractu



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