AFFÉ LAKRAM- L’ancien député Matar Diop a expliqué Serigne Moustapha Abdou Lakram les raisons de sa démission de l’Apr

Le leader politique Makhtar Diop s’est rendu ce mardi 21 juillet dans la résidence du guide religieux Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké, à Affé Lakram. Une rencontre marquée par des échanges sur l’engagement politique de l’ancien député Apr et les liens entre le pouvoir actuel et la cité religieuse de Touba. À sa sortie d’entretien , il dira clairement « avoir franchi les portes de la demeure de Serigne Moustapha Abdou Lakram pour lui exposer les ressorts de son ralliement au projet porté par le président Diomaye Faye ». Dans une déclaration, il justifiera, en effet, son engagement par un devoir de participation active à la marche du pays.



« J’étais allé rendre visite à Serigne Moustapha Mbacké Abdou Lakram pour lui exposer ma nouvelle vision politique et les raisons qui m’ont poussé à rejoindre Diomaye-Président. Je lui ai expliqué que je n’avais pas le droit de rester les bras croisés. Ce pays a besoin de jeunes dynamiques capables d’apporter quelque chose pour accélérer son développement. Il y a aussi que les jeunes de Touba comptent énormément sur moi. Et, au vu de ce que le président Diomaye a montré jusque-là, j’ai compris que je pouvais cheminer avec lui pour le bien de Touba et des jeunes de la cité », a confié Matar Diop.



Le guide religieux, Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké, n’a pas manqué de saluer cette démarche avant d’adresser des prières à son hôte. Il a également tenu à souligner la considération particulière qu’il porte au chef de l’État, dont il a loué la retenue et le respect des institutions religieuses.



« Diomaye est un homme poli. Personne ne l’a jamais entendu dire des énormités. Il respecte le khalife général des Mourides, l’écoute et lui rend compte de tout. Et quiconque se comporte de la sorte m’enrôle. Je continuerai à prier pour lui et pour toi », a déclaré Serigne Moustapha Abdou Lakram, en référence explicite aux bonnes relations entre le président Diomaye et le khalife général, Serigne Mountakha Mbacké.



Au-delà du symbole religieux, cette audience apparaît, selon l’ancien député, « comme un gage de soutien spirituel pour lui ». Il ajoutera désormais concentrer ses efforts sur le travail de terrain et sur les voies et moyens à emprunter pour accéder au développement des jeunes de la capitale du mouridisme. Le leader politique a conclu en appelant à le juger dorénavant« sur le terrain des compétences ».