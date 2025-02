UCAD : Nuit de violence entre étudiants et forces de l’ordre sur fond de crise des bourses

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a encore connu une nuit mouvementée. Entre 23h et 2h du matin, des affrontements ont éclaté entre des étudiants en master et les forces de l’ordre, plongeant une fois de plus le campus dans une ambiance chaotique. En cause, le retard dans le paiement des bourses et des arriérés qui s’accumulent, plongeant les étudiants dans une détresse financière inquiétante.



Un ras-le-bol qui vire à l’affrontement



Ce n’est pas la première fois que la colère des étudiants explose ces derniers jours. Depuis près d’une semaine, le campus est secoué par des manifestations répétées. Les étudiants dénoncent une précarité de plus en plus insoutenable, qui les empêche de couvrir leurs besoins essentiels, y compris l’alimentation. “C’est une situation vraiment difficile”, confie un étudiant, évoquant l’impossibilité pour certains de s’acheter un simple ticket de restaurant universitaire.



Face à cette détresse, la frustration monte et les manifestations dégénèrent souvent en affrontements avec les forces de l’ordre. Cette nuit encore, des projectiles ont été lancés, et les forces de sécurité ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène, tentant de disperser les protestataires.



Des blessés ....





Les heurts ont laissé des traces : plusieurs étudiants ont été blessés, et des ambulances ont dû intervenir à l’intérieur du campus pour évacuer les plus touchés.



Un des étudiants , visiblement en colère, a lâché cette phrase lourde de sens : “Soo nekkul étudiant, do meune comprendre louniouy dundé”, autrement dit, “Quand tu n’es pas étudiant, tu ne peux pas comprendre ce que nous vivons”. Une déclaration qui traduit l’amertume et la frustration grandissantes au sein de la communauté estudiantine.



Une crise qui s’enlise



La question des bourses impayées est une problématique récurrente à l’UCAD, mais la situation semble atteindre un point critique. Les étudiants ne cessent de réclamer une réaction urgente des autorités, sans réponse concrète jusqu’à présent. En attendant, les tensions continuent de s’intensifier, laissant craindre de nouveaux affrontements dans les jours à venir.



Le campus universitaire, censé être un lieu d’apprentissage et de sérénité, est aujourd’hui devenu un champ de bataille où la détresse sociale se traduit par la violence. Reste à voir si les autorités prendront enfin la mesure de la situation avant que la colère des étudiants ne déborde davantage.