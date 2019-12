UCAD / Les élèves et étudiants ressortissants de l'Île à Morphil invitent les autorités locales à une meilleure assistance sociale des étudiants...

Face aux nombreuses difficultés sociales auxquelles certains d'entre eux sont confrontés au campus social de l'université Cheik Anta Diop de Dakar, les élèves et étudiants ressortissants de l'Île à Morphil ont invité les autorités originaires de cette partie du Fouta à mieux assister les étudiants.

"Certains de nos camarades sont confrontés à des difficultés sociales dans le campus social. Cela est lié à un manque de logement et des tickets de restauration", souligne Mouhamadou Ly, le coordinateur de l'amicale des élèves et étudiants de l'Île à Morphil. Qui poursuit toujours, " aujourd'hui j'ai reçu 100 messages de demandes de logement des étudiants et c'est une question préoccupante".

Des propos tenus lors de la finale du tournoi Feu Abou Wélé, ancien employé du Puma, qui s'est beaucoup investi pour les étudiants, d’après le coordinateur Mouhamadou Ly.

Venu assister à cette manifestation, le maire de Walaldé, Moussa Sow, par ailleurs parrain de la finale, tient à réassurer sur les revendications des étudiants.

"Nous mêmes nous avons vécu cette situation dans ce même temple du savoir. Et nous comprenons parfaitement la situation de ces étudiants qui ont eu la chance d'avoir des cadres dans leurs localités", rappelle le directeur du PUMA.

À cet effet, Moussa Sow rassure que des actions seront toujours entreprises pour mieux assister les étudiants ressortissants de l'Île à Morphil...