UCAD / Hommage à l’étudiant Balla Gaye : 21 ans après, ses camarades réclament toujours que justice soit faite.

Au moment où le SAEMS et le CUSEMS entament leur 7ème plan d’action, ce lundi pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal, les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar décrètent eux aussi, une journée noire ce lundi dans l’enceinte des campus de l’université pour rendre hommage à leur camarade Balla Gaye, tué le 31 janvier 2001, par les forces de l’ordre dans des manifestations.



Ces étudiants réclament toujours que justice soit rendue dans cette affaire. C’est un moment de recueillement, de prières et surtout de rappeler également à l’opinion publique la situation délétère que vivent les étudiants.



Après Balla Gaye, c'est Bassirou Faye et Fallou Sène … et demain ça sera qui ? « Il faut préciser que l’université n’est pas un champ de bataille et nous les étudiants nous ne sommes pas des moutons de sacrifice d’où à chaque moment que l'on tue chaque fois qu'ils font des revendications légitimes. Il est temps d’interpeller les autorités, au premier rang, le président de la République son excellence Macky Sall pour que justice soit faite pour notre camarade Balla Gaye, tué depuis 2001 », déclare Papa M. Lo, porte-parole du jour...