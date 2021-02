UCAD : Des affrontements ont eu lieu entre étudiants républicains et pro-Sonko.

Des affrontements ont eu lieu ce vendredi dans l’enceinte de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar entre des jeunes du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) et des étudiants pro-Sonko.



Près de l'entrée de l'Université, devant le Pavillon A, des jeunes ont fait usage d’armes blanches devant leurs camarades qui tentaient de s'approcher, a constaté Dakaractu sur des images de vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux.



Les uns ont répondu en tenant des projectiles devant les autres qui ont formé un groupe pour leur barrer le passage. Aucun blessé, du moins pour le moment, n'a été rapporté.



Les affrontements font suite à la visite du leader de Pastef/Les Patriotes l’Ucad, hier jeudi. Depuis,vun climat de tension est entretenu par le bras de fer entre étudiants Républicains et étudiants Patriotes...