Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc

Le Maroc va accueillir au mois de Mai, le plus grand exercice militaire multinational regroupant plusieurs pays des quatre continents, a annoncé le Général Anderson, d'AFRICOM lors de la visioconférence avec des journalistes africains, ce mardi 3 février 2026. « Ainsi, notre plus grand exercice militaire se déroule au Maroc et s’intitule African Lion. Il est prévu pour le mois de mai. Nous sommes particulièrement enthousiastes cette année, à l’approche du 250ᵉ anniversaire des États-Unis, d’autant plus que le Maroc a été à nos côtés à chaque étape, en tant que premier pays à avoir reconnu les États-Unis comme nation. Pouvoir organiser cet exercice ici est donc, à mon sens, très important, tout comme la poursuite des efforts en matière d’innovation.

African Lion réunit ainsi 19 pays africains, aux côtés de six pays européens, ainsi que des participants venus d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient. L’exercice est organisé autour de trois axes : un en Tunisie, un autre au Ghana et un au Sénégal, illustrant une approche régionale et non limitée à un seul pays.

