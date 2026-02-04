Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction


Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction

Dans un entretien partagé sur la page Facebook du Centre  Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye (CHNPT), Dr Rokhaya Ndoye Mbaye, psychologue clinicienne, est revenue sur la définition de l’addiction et les principes fondamentaux de sa prise en charge.

Pour la spécialiste, il est essentiel de rompre avec les représentations stigmatisantes. « Il faut sortir de l’idée selon laquelle l’addiction serait un manque de volonté. L’addiction n’est ni un défaut moral, ni une absence de moralité, encore moins une faiblesse de caractère. C’est avant tout une dépendance, qu’elle soit liée à une substance ou à un comportement », explique-t-elle.

Selon Dr Rokhaya Ndoye Mbaye, l’addiction remplit, à l’origine, une fonction humaine. Elle sert à apaiser une tension, calmer une douleur, oublier temporairement une souffrance ou simplement permettre de tenir debout lorsque quelque chose fait très mal à l’intérieur.
« Au départ, il y a cette fonction d’apaisement. Mais progressivement, le problème prend toute la place. La personne perd alors le contrôle, la relation à elle-même se détériore, tout comme ses relations avec les autres. Ce qui était une solution devient un problème envahissant qui occupe toute la vie », souligne-t-elle.

Restaurer l’estime et la confiance, sans pression ni jugement

Abordant la question de la prise en charge, la clinicienne insiste sur un point central : le contrôle ne se reconstruit ni par la pression ni par la contrainte.
« On ne peut pas aider une personne qui souffre à retrouver son estime de soi par la culpabilisation ou l’injonction. Cela ne fonctionne pas », affirme-t-elle.

À l’inverse, l’accompagnement doit commencer par la reconnaissance de la souffrance et par un travail patient visant à mettre des mots sur les maux. « C’est à partir de là que la personne peut, peu à peu, retrouver une forme de contrôle sur elle-même et entamer un processus de reconstruction », explique le Dr Ndoye Mbaye.

 

Elle plaide également pour une approche fondée sur le respect de la dignité humaine. « Il faut permettre à la personne de se sentir respectée en tant qu’être humain, et non réduite à un comportement ou à une consommation. Elle ne doit pas être jugée. Il est important de valoriser les petits pas, et non de se focaliser sur les échecs », insiste-t-elle.

Enfin, la psychologue rappelle que la confiance se bâtit dans la durée, à travers une présence régulière et le respect des engagements. « La culpabilisation, les discours moralisateurs et les injonctions ne renforcent jamais l’estime de soi. Ils aggravent le problème. On ne contrôle pas ce qui fait mal, on cherche d’abord à le soulager », conclut-elle.

Autres articles
Mercredi 4 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations - 04/02/2026

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc - 04/02/2026

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... :

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... : "On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte, il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme" (Doudou Gnagna Diop) - 04/02/2026

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières)

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières) - 04/02/2026

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire - 04/02/2026

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les "technologies émergentes" pour contrer la menace - 04/02/2026

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane - 04/02/2026

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM - 04/02/2026

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM)

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM) - 04/02/2026

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage - 04/02/2026

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie - 04/02/2026

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement - 04/02/2026

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain - 04/02/2026

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA)

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA) - 03/02/2026

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général )

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général ) - 03/02/2026

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen - 03/02/2026

Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour

Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour "terrorisme" - 03/02/2026

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade - 03/02/2026

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales - 03/02/2026

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire »

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire » - 03/02/2026

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle »

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle » - 03/02/2026

Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA

Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA - 03/02/2026

Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels

Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels - 03/02/2026

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée - 03/02/2026

Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête

Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête - 03/02/2026

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards - 03/02/2026

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite - 03/02/2026

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition - 03/02/2026

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat)

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat) - 02/02/2026

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi - 02/02/2026

RSS Syndication