Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction

Dans un entretien partagé sur la page Facebook du Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye (CHNPT), Dr Rokhaya Ndoye Mbaye, psychologue clinicienne, est revenue sur la définition de l’addiction et les principes fondamentaux de sa prise en charge.



Pour la spécialiste, il est essentiel de rompre avec les représentations stigmatisantes. « Il faut sortir de l’idée selon laquelle l’addiction serait un manque de volonté. L’addiction n’est ni un défaut moral, ni une absence de moralité, encore moins une faiblesse de caractère. C’est avant tout une dépendance, qu’elle soit liée à une substance ou à un comportement », explique-t-elle.



Selon Dr Rokhaya Ndoye Mbaye, l’addiction remplit, à l’origine, une fonction humaine. Elle sert à apaiser une tension, calmer une douleur, oublier temporairement une souffrance ou simplement permettre de tenir debout lorsque quelque chose fait très mal à l’intérieur.

« Au départ, il y a cette fonction d’apaisement. Mais progressivement, le problème prend toute la place. La personne perd alors le contrôle, la relation à elle-même se détériore, tout comme ses relations avec les autres. Ce qui était une solution devient un problème envahissant qui occupe toute la vie », souligne-t-elle.



Restaurer l’estime et la confiance, sans pression ni jugement

Abordant la question de la prise en charge, la clinicienne insiste sur un point central : le contrôle ne se reconstruit ni par la pression ni par la contrainte.

« On ne peut pas aider une personne qui souffre à retrouver son estime de soi par la culpabilisation ou l’injonction. Cela ne fonctionne pas », affirme-t-elle.



À l’inverse, l’accompagnement doit commencer par la reconnaissance de la souffrance et par un travail patient visant à mettre des mots sur les maux. « C’est à partir de là que la personne peut, peu à peu, retrouver une forme de contrôle sur elle-même et entamer un processus de reconstruction », explique le Dr Ndoye Mbaye.

