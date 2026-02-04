DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane


La ministre des Pêches et de l’Économie Maritime, le Dr Fatou Diouf, a réaffirmé ce mardi l’engagement du gouvernement du Sénégal à renforcer le partenariat avec DP World, lors de la présentation du rapport d’impact socio-économique de l’opérateur portuaire au Sénégal. Transmettant les salutations du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, la ministre a souligné « l’attention toute particulière » accordée par les plus hautes autorités de l’État aux initiatives visant à consolider le positionnement maritime et portuaire du pays.

 

 

Depuis 2008, DP World exploite le terminal à conteneurs du port de Dakar. Selon Dr Diouf, cette collaboration a permis « d’impulser des investissements structurants, de moderniser les infrastructures portuaires et de renforcer significativement la compétitivité du port de Dakar en tant que plateforme logistique majeure ». Les résultats sont éloquents : en 2024, le port de Dakar a été distingué comme meilleur port à conteneurs d’Afrique subsaharienne et meilleur port en Afrique de l’Ouest par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. « Une reconnaissance qui honore notre pays et démontre l’efficacité des partenariats stratégiques bien coordonnés », s’est félicitée la ministre.

 

Un impact économique majeur documenté

 

Le rapport d’Oxford Economics, présenté lors de cette séance, met en lumière la contribution significative de DP World à l’économie nationale à travers la création d’emplois directs et indirects, l’apport au produit intérieur brut et la dynamisation des chaînes de valeur locales.

La ministre a également salué « la digitalisation croissante des procédures, notamment par le guichet unique portuaire », qui a permis de simplifier les processus et de fluidifier les opérations, renforçant ainsi la compétitivité globale du port. Cette modernisation résulte d’une « coopération exemplaire » entre le Port autonome de Dakar, l’administration des douanes, les services de l’État et les opérateurs privés.

 

Dr Fatou Diouf a particulièrement insisté sur le projet stratégique du port multifonction de Ndayane, « infrastructure de dimension internationale dont la réalisation progresse de manière satisfaisante ». Ce futur port en eau profonde « dotera le Sénégal de capacités adaptées aux plus grands navires et aux standards internationaux les plus exigeants du commerce maritime mondial », permettant de consolider la position du pays comme hub du commerce africain et mondial.

 

La ministre a inscrit ces réalisations dans le cadre de l’Agenda National de Transformation 2025-2029 et de la Vision Sénégal 2050, portée par le président Bassirou Diomaye Faye et mise en œuvre par le gouvernement de Ousmane Sonko. Le secteur maritime et portuaire, a-t-elle affirmé, occupe « une place centrale en tant que levier de souveraineté économique, de développement durable et de rayonnement international ».

 
Mercredi 4 Février 2026
