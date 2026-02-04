Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières)

À l’occasion de la présentation du rapport socioéconomique de DP World, Ousmane Kane, Directeur des opérations douanières, a dévoilé les premiers résultats de la digitalisation des procédures d’exportation. Un bilan qu’il juge encourageant dressé devant le DG du Port de Dakar et celui de DP World. Le pari de la modernisation commence à porter ses fruits. Depuis sa mise en service en décembre, la plateforme de dématérialisation totale des exports affiche déjà un compteur impressionnant. En effet, 5 740 conteneurs ont été traités en l’espace d’un mois. Pour Ousmane Kane, ces chiffres illustrent parfaitement l’efficacité du dispositif. « Nous facilitons et dématérialisons totalement l’exportation pour permettre à nos opérateurs de faire écouler leurs marchandises dans les meilleures conditions », a-t-il expliqué.







D’autres modules sont déjà dans les tuyaux a-t-il ajouté en citant le transit, les ventes aux enchères, les procédures d’enlèvement. Autant de chantiers où les équipes techniques avancent à grands pas. « Nous allons bientôt communiquer sur le lancement de ces nouvelles solutions », a assuré le directeur.







Mais la technologie ne fait pas tout. Conscient des crispations récentes autour des saisies douanières qui ont refroidi certains armateurs, Ousmane Kane a annoncé un geste fort : l’arrêt temporaire de ces mesures coercitives, décidé conjointement par les directions de la douane et du port. « Nous devons lever le pied dans l’application rigide des textes et injecter plus d’humanisme », a plaidé le responsable douanier représentant son directeur général.

