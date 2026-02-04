Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... : "On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte, il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme" (Doudou Gnagna Diop)

L'organisation pour l'Intégration du Tourisme Sénégalais (Onits) et son partenaire "Pits", ont organisé ce mercredi à Thiès un symposium dont le thème a été axé sur "Tourisme- Diaspora- Jeunesse et développement durable. À cette occasion, l'initiateur principal, par ailleurs PCA de la Sapco, Monsieur Doudou Gnagna Diop, a prononcé un discours fort sur le sens de cette thématique dans le cadre de nos projets et programmes, à travers le référentiel 2050.

D'emblée, M. Diop, a rappelé que la diaspora sénégalaise représente un acteur clé de transformation économique et touristique. Et son rôle dépasse largement les transferts financiers traditionnels. "Il est un investisseur naturel et crédible, une forte capacité d'épargne et d'investissement", a-t-il laissé entendre.

Revenant sur les potentialités de la région, Doudou Gnagna Diop a tenu à insister sur certains acquis. "Le pays ne manque rien. On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte. Il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme. Il y a de la place et il n'y a pas d'investissements. Donc, il faut ouvrir, investir, créer des entreprises et donner des emplois aux jeunes[...]. Thiès est un creuset de potentiel incroyable. Allez dans "Allou Kagne", au niveau de la vallée, tous les pays qui ont un paysage comme ça, ils vont rêver parce que l'éco-tourisme peut se développer entre ces vallées avec du sport touristique et même des glissades. J'ai vu pas mal de pays qui n'ont pas de neige mais ils ont des montages comme ça, et ils ont fabriqué des glissades pour que justement les jeunes y aillent avec des campements intégrés[...]", a-t-il déclaré.

Selon lui, il faudra également aller vers les programmes "mentorat diaspora- jeunesse". "On peut positionner le Sénégal comme un hub touristique durable en Afrique de l’Ouest. Il ne faut pas oublier que nous sommes les pionniers dans un pays touristiquement développé qu'on le veuille ou pas[...]. Il faut aussi une gouvernance inclusive et des partenariats stratégiques par exemple l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé, la diaspora, les partenaires techniques et financiers, la société civile", a-t-il renchéri.

Avant de conclure. "Je vais insister sur la gouvernance parce que c'est ici que le premier ministre avait parlé de développer les pôles. Et on a identifié 8 pôles dont 7 sont retenus pour y développer des types de tourisme adaptés à la localité. Nous savons que le tourisme fait partie des moteurs de croissance qui ont été définis dans le référentiel 2050 et il est bien placé dans le premier axe et s'il est placé dans le premier axe, je crois aussi qu'il faut aller dans ce qui a été dit sur ce programme là [...]. Il faut peut-être accélérer la cadence pour que nos jeunes quand ils sortent, ils puissent trouver du travail rapidement", a-t-il suggéré.