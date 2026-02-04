Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... : "On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte, il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme" (Doudou Gnagna Diop)


L'organisation pour l'Intégration du Tourisme Sénégalais (Onits) et son partenaire "Pits", ont organisé ce mercredi à Thiès un symposium dont le thème a été axé sur "Tourisme- Diaspora- Jeunesse et développement durable. À cette occasion, l'initiateur principal, par ailleurs PCA de la Sapco, Monsieur Doudou Gnagna Diop, a prononcé un discours fort sur le sens de cette thématique dans le cadre de nos projets et programmes, à travers le référentiel 2050.
 
D'emblée, M. Diop, a rappelé que la diaspora sénégalaise représente un acteur clé de transformation économique et touristique. Et son rôle dépasse largement les transferts financiers traditionnels. "Il est un investisseur naturel et crédible, une forte capacité d'épargne et d'investissement", a-t-il laissé entendre.
 
Revenant sur les potentialités de la région, Doudou Gnagna Diop a tenu à insister sur certains acquis. "Le pays ne manque rien. On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte. Il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme. Il y a de la place et il n'y a pas d'investissements. Donc, il faut ouvrir, investir, créer des entreprises et donner des emplois aux jeunes[...]. Thiès est un creuset de potentiel incroyable. Allez dans "Allou Kagne", au niveau de la vallée, tous les pays qui ont un paysage comme ça, ils vont rêver parce que l'éco-tourisme peut se développer entre ces vallées avec du sport touristique et même des glissades. J'ai vu pas mal de pays qui n'ont pas de neige mais ils ont des montages comme ça, et ils ont fabriqué des glissades pour que justement les jeunes y aillent avec des campements intégrés[...]", a-t-il déclaré.
 
Selon lui, il faudra également aller vers les programmes "mentorat diaspora- jeunesse". "On peut positionner le Sénégal comme un hub touristique durable en Afrique de l’Ouest. Il ne faut pas oublier que nous sommes les pionniers dans un pays touristiquement développé qu'on le veuille ou pas[...]. Il faut aussi une gouvernance inclusive et des partenariats stratégiques par exemple l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé, la diaspora, les partenaires techniques et financiers, la société civile", a-t-il renchéri.
 
Avant de conclure. "Je vais insister sur la gouvernance parce que c'est ici que le premier ministre avait parlé de développer les pôles. Et on a identifié 8 pôles dont 7 sont retenus pour y développer des types de tourisme adaptés à la localité. Nous savons que le tourisme fait partie des moteurs de croissance qui ont été définis dans le référentiel 2050 et il est bien placé dans le premier axe et s'il est placé dans le premier axe, je crois aussi qu'il faut aller dans ce qui a été dit sur ce programme là [...]. Il faut peut-être accélérer la cadence pour que nos jeunes quand ils sortent, ils puissent trouver du travail rapidement", a-t-il suggéré.
Autres articles
Mercredi 4 Février 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations - 04/02/2026

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction - 04/02/2026

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc - 04/02/2026

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières)

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières) - 04/02/2026

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire - 04/02/2026

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les "technologies émergentes" pour contrer la menace - 04/02/2026

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane - 04/02/2026

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM - 04/02/2026

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM)

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM) - 04/02/2026

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage - 04/02/2026

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie - 04/02/2026

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement - 04/02/2026

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain - 04/02/2026

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA)

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA) - 03/02/2026

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général )

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général ) - 03/02/2026

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen - 03/02/2026

Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour

Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour "terrorisme" - 03/02/2026

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade - 03/02/2026

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales - 03/02/2026

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire »

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire » - 03/02/2026

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle »

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle » - 03/02/2026

Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA

Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA - 03/02/2026

Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels

Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels - 03/02/2026

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée - 03/02/2026

Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête

Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête - 03/02/2026

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards - 03/02/2026

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite - 03/02/2026

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition - 03/02/2026

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat)

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat) - 02/02/2026

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi - 02/02/2026

RSS Syndication