Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire


Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire

Plus de 180 millions de personnes vivent dans le bassin du fleuve Niger, un espace vital partagé par le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Tchad et le Cameroun. Au-delà de son rôle stratégique pour l’agriculture et l’énergie, le fleuve constitue la principale source d’eau potable de nombreuses grandes villes, confrontées à une urbanisation rapide et à une pression démographique croissante.

« Les investissements dans le secteur de l’eau tiennent encore trop peu compte des connaissances sur les ressources disponibles. Dans certaines villes du bassin, nous avons jusqu’à trois millions d’habitants, avec une urbanisation et une croissance démographique galopantes, ce qui entraîne une augmentation continue de la demande en eau », a alerté Kocou Armand Houanye, Secrétaire exécutif de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).

Il s’exprimait lors de la Réunion préparatoire de haut niveau sur la Conférence des Nations unies sur l’Eau 2026, tenue à Dakar du 26 au 27 janvier, à l’occasion d’un panel organisé par le Pan African Consortium of Experts (PACE) et la Plateforme des organisations de la société civile pour l’eau et l’assainissement au Sénégal (POSCEA).

Six thématiques pour porter la voix de la société civile

Selon Dr Seydina Ousmane Sène, directeur de PACE, cette rencontre préparatoire s’articule autour de six thèmes interactifs : « l’eau pour les populations », « l’eau pour la prospérité », « l’eau pour la coopération », « l’eau dans les processus multilatéraux », et « les investissements pour l’eau ».

« Pour chacun de ces axes, la société civile portera des messages précis afin de contribuer à l’atteinte de l’Objectif de développement durable (ODD 6) à l’horizon 2030 », a-t-il expliqué.

Économie circulaire et recherche scientifique comme leviers

Parmi les pistes de solutions avancées, l’ABN plaide pour le développement de projets structurants capables de mobiliser des financements, tout en s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire.

« Nous ne devons plus considérer les eaux usées et les déchets comme des problèmes, mais comme des ressources permettant de produire de l’énergie, des fertilisants et de soutenir l’agriculture urbaine », a soutenu Kocou Armand Houanye.

La recherche scientifique est également appelée à jouer un rôle déterminant, notamment pour adapter les normes de construction des ouvrages d’eau et d’assainissement face à l’intensification des inondations et des événements climatiques extrêmes.

Les échanges ont ainsi porté sur le thème : « Coopération transfrontalière et résilience climatique en Afrique : diplomatie des bassins et innovations WASH urbaines pour une contribution au développement durable ».

Les villes, à la fois problème et solution

Sur la base de ces constats, les experts ont insisté sur la nécessité d’associer pleinement les villes à la planification des réponses.

« Il est essentiel d’intégrer les villes dans la planification des investissements à l’échelle des bassins transfrontaliers. Nous nous engageons dans un processus de vision partagée pour le développement durable des bassins », a déclaré François Xavier Imbert, expert en Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au Réseau international des organismes de bassin (RIOB).

S’il reconnaît que les villes sont souvent à l’origine des problèmes  tels que la pollution des cours d’eau, production massive de déchets, occupation anarchique des lits fluviaux, le spécialiste estime qu’elles doivent aussi être au cœur des solutions.

 

« Les villes sont à la fois des problèmes et des solutions. Aucune solution durable aux défis des bassins ne peut être envisagée sans elles », a-t-il souligné.

Changer de paradigme face au climat

De son côté, Dr Dibi Millogo, directeur exécutif adjoint de l’Autorité du Bassin de la Volta qui couvre 400 000 km², concerne 35 millions d’habitants et plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest , a appelé à une rupture dans les approches actuelles.

« Les changements climatiques ne respectent pas les frontières, mais nos politiques publiques et nos budgets restent encore trop cloisonnés », a-t-il regretté.

WASH urbain et nouvelles normes d’infrastructures

Les participants se sont également penchés sur la thématique : « La vue depuis les villes : besoins et innovations WASH Questions/Réponses ».
À ce titre, Blaise Faye, directeur de l’Exploitation et de la Maintenance de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), a évoqué la prise en compte progressive des effets du changement climatique dans la conception des ouvrages d’eaux pluviales.

« Le retour de pluies exceptionnelles a mis à rude épreuve les infrastructures existantes. Un changement de paradigme s’impose », a-t-il indiqué, plaidant pour des ouvrages fondés sur des données scientifiques probantes et des évidences issues de la recherche.

La rencontre s’est achevée sur une série de recommandations, appelant à une gouvernance intégrée, transfrontalière et résiliente de l’eau, à la hauteur des défis climatiques et urbains actuels.




Mercredi 4 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations - 04/02/2026

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction - 04/02/2026

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc - 04/02/2026

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... :

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... : "On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte, il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme" (Doudou Gnagna Diop) - 04/02/2026

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières)

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières) - 04/02/2026

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les "technologies émergentes" pour contrer la menace - 04/02/2026

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane - 04/02/2026

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM - 04/02/2026

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM)

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM) - 04/02/2026

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage - 04/02/2026

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie - 04/02/2026

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement - 04/02/2026

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain - 04/02/2026

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA)

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA) - 03/02/2026

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général )

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général ) - 03/02/2026

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen - 03/02/2026

Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour

Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour "terrorisme" - 03/02/2026

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade - 03/02/2026

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales - 03/02/2026

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire »

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire » - 03/02/2026

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle »

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle » - 03/02/2026

Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA

Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA - 03/02/2026

Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels

Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels - 03/02/2026

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée - 03/02/2026

Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête

Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête - 03/02/2026

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards - 03/02/2026

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite - 03/02/2026

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition - 03/02/2026

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat)

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat) - 02/02/2026

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi - 02/02/2026

RSS Syndication