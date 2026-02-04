Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les "technologies émergentes" pour contrer la menace


En poste à la tête de l’US Africa Command (AFRICOM) depuis cinq mois, le général Dagvin Anderson a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec les pays du golfe de Guinée afin de faire face aux menaces croissantes liées au terrorisme maritime, en s’appuyant notamment sur les technologies émergentes.

Au cours de ses déplacements en Afrique de l’Ouest, le commandant de l’AFRICOM dit avoir échangé avec plusieurs acteurs des pays côtiers sur les enjeux de sécurité maritime, les opportunités de coopération régionale, mais aussi sur la perception locale de la montée du terrorisme.

« Je me suis rendu dans plusieurs pays,  j’en ai visité onze à ce jour, certains à plusieurs reprises, ce qui m’a permis d’écouter nos partenaires et de mieux identifier les domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble pour faire face à cette menace commune », a-t-il expliqué.

Selon le général Anderson, l’évolution de la nature des conflits impose une nouvelle approche. « À mesure que le caractère de la guerre change, nous devons réfléchir à la manière d’apporter de l’innovation sur le continent et d’exploiter les technologies émergentes pour répondre à ces menaces », a-t-il souligné, estimant que les États-Unis disposent d’une expertise reconnue dans ce domaine et peuvent contribuer au développement de solutions adaptées.

Le commandant de l’AFRICOM a également insisté sur la convergence entre sécurité et développement économique. À ses yeux, la coopération ne doit pas se limiter au seul volet sécuritaire, mais intégrer les opportunités commerciales ayant des implications stratégiques, ainsi que le partage d’informations et le renforcement de la compréhension mutuelle.

« La sécurité mène à la stabilité. La stabilité crée des opportunités d’investissement. Et l’investissement génère de la prospérité, aussi bien pour les partenaires africains que pour les États-Unis », a-t-il résumé.

Dans cette dynamique, l’AFRICOM entend jouer un rôle de facilitateur, en contribuant à bâtir une architecture sécuritaire solide, capable de soutenir la stabilité régionale et de rendre l’action collective plus efficace face aux menaces communes.

Mercredi 4 Février 2026
