UAMD / Étudiant Entrepreneur :"Nous pensons que celà peut régler définitivement l'épineux problème de l'employabilité de nos étudiants, de nos diplômés." (MESRI)

Des mois après son inauguration, l'Université Amadou Makhtar Mbow a abrité ce 24 janvier le lancement du programme "statut national de l'étudiant d'entrepreneur Au Sénégal" (SNEES). C'est une initiative "qui est un projet de l'AUF. Nous saluons la présence du recteur de l'agence universelle de la francophonie (AUF) parmi nous. Un programme qui est actuellement mis en œuvre au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Je pense que c'est important, ce programme, parce que nous connaissons tous le problème de l'employabilité de nos diplômés, le fait que durant leur formation, l'étudiant est déjà dans l'entrepreneuriat", a renseigné le Ministre de l'Enseignement Supérieur, Moussa Baldé , venu lancer officiellement le dit programme." Nous pensons que celà peut régler définitivement l'épineux problème de l'employabilité de nos étudiants, de nos diplômés. C'est tout ce qui donne un sens aujourd'hui à cette journée. Vous savez qu'au Sénégal en plus de nos universités classiques, le président de la République a mis en place les institutions supérieures d'enseignements professionnels", a -t- il ajouté. L'objectif est de faire en sorte que "les étudiants quand ils sortent de leurs formations qu'ils puissent soit entreprendre, soit être opérationnels. Vous savez, l'emploi c'est transversal. Nous avons la formation professionnelle, nous avons le ministère en charge de l'emploi. Je pense qu'en faisant un arrêté interministériel nous donnerons plus de poids à ce statut. Cela permettra aux étudiants d'être plus enclins à entrer dans le statut de l'étudiant entrepreneur", a - t- il annoncé devant le recteur de l'UAMD et le responsable dudit programme .