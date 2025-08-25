Tribunal de commerce : Sogetrans défie Sofico et la Banque Atlantique …7,65 MILLIARDS Fcfa contestés


La Société générale des transports (Sogetrans) ne lâche rien. Elle conteste la créance de 7 656 370 752 Fcfa cédée par la Banque Atlantique à Sofico, société de Tahirou Sart. Pour elle, cette somme est gonflée, et la justice devra trancher.
 
5,34 milliards Fcfa en trop !
 
Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable. Résultat : la dette réelle ne serait que 2 314 242 526 Fcfa. Une différence énorme : 5 342 128 226 Fcfa restent injustifiées. Le premier rapport a été jugé incomplet. Un second expert, Me Babacar Ndiaye, a pris le relais. Le dossier est toujours pendante.
 
Une saisie immobilière contestée
 
Malgré cette contestation, Sofico et la Banque Atlantique ont enclenché une saisie immobilière. La cible : un terrain de 3 ha 51 a 30 ca, propriété de Sodeca, caution hypothécaire de Sogetrans. Le bien a été adjugé à Sofico le 4 juillet 2024 pour 800 millions Fcfa.
 
La créance réelle : 1,514 milliard Fcfa
 
Dans la procédure de redressement judiciaire, le syndic a confirmé l’état des créances. Après déduction du prix d’adjudication (800 millions Fcfa), la somme réellement due par Sogetrans à Sofico tombe à 1 514 242 526 Fcfa. Bien loin des 7,65 milliards Fcfa réclamés.
 
Sogetrans exige que la justice tranche
 
La Sogetrans demande au tribunal de reconnaître que Sofico ne peut réclamer que 1,514 milliard Fcfa.
Lundi 25 Août 2025
