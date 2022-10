Tribunal de Dakar : un menuisier encaisse auprès de ses clients des sommes comprises entre 300.000 et 825.000 FCFA et les fait courir...

Interpellé dans son activité de menuiserie, H S a été attrait, ce mercredi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour abus de confiance au préjudice de la plaignante A qui lui réclame sa commande de chambre à coucher. Idem pour la partie civile B F qui lui avait remis ses anciens meubles et une forte somme d’argent pour un renouvellement.

En effet, après avoir émis une commande de meubles de chambre intérieure, A a remis la somme de 825 000 FCFA au menuisier mais celui-ci ne s'est jamais exécuté.

Devant le juge, la plaignante raconte.

Le sieur B F a lui aussi subi les mêmes préjudices, ce qui l'a poussé à poursuivre H en justice. Contrairement à A qui avait juste donné de l’argent au prévenu, B F, l’autre partie civile avait lui remis au mis en cause ses anciens meubles et la somme de 375 000 FCFA en échange de nouveaux meubles moins standards que ceux d’A.

Dans la confection, seul B a pu bénéficier de deux quarts de l’ensemble des meubles qu’il devait recevoir, à savoir un miroir, une porte et une coiffeuse.

« A chaque fois que je demandais à H mes meubles, il me disait qu’il était encore dans la confection. C’est lorsque j’ai pris un appartement à Yoff que je lui ai rappelé mon souhait de recevoir mes meubles mais toujours rien, raison pour laquelle j’en avais eu marre et j’ai décidé de porter plainte contre lui », a soutenu la plaignante.

Pour sa part, le prévenu a confié que le travail des meubles nécessitait une certaine durée.

« J’ai commencé à donner à B ses meubles mais pour A,elle me payait par tranche, c’est ce qui a amené ce retard dans la livraison » a assuré H.

Selon B, H peinait à lui donner le reste de sa commande, son manque de patience lui a aussi valu de se rapprocher des enquêteurs pour déposer une plainte. Ainsi, il demande au prévenu de lui donner la moitié de l’argent qu’il a dépensé à savoir la somme de 187 500 FCFA pour les préjudices causés tandis que A a sollicité le versement de la somme totale qu’elle avait donnée à Habib estimée à 375 000 FCFA.

Dans son réquisitoire, le procureur a demandé une application de la loi pénale.

Dans sa plaidoirie, la défense a expliqué concevoir la demande d'A mais que celle du sieur B F est loin d’être juste. L’avocat croit que ce dernier est dans la mauvaise foi et cherche à profiter de la situation pour se faire de l’argent.

« B ne devrait pas demander cette somme, car il a presque déjà tout reçu », a dit la robe noire qui invite le juge à faire preuve de clémence à l’endroit de son client et de ne pas trop le retenir en prison afin qu’il puisse restituer à A son argent.

Après en avoir délibéré, H a pour le moins été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a bénéficié d’une peine de six (6) mois dont un mois ferme. Il est aussi contraint à rembourser à A et B les sommes exigées à savoir respectivement 825 000 FCFA et 187 500.

J’ai rencontré H, j’avais vu son travail, c’est pourquoi j’ai décidé de faire recours à lui, pour refaire ma chambre à coucher, mais je n’en suis pas sortie satisfaite