Coalition Diomaye Président : Aminata Touré, superviseure Générale répond à ses détracteurs, aprés le meeting de Mbour

Dans un message adressé aux leaders des partis politiques composant la coalition Diomaye Président, la superviseure générale Aminata Touré a appelé à la vigilance face aux « tentatives de déstabilisation » visant, selon elle, la coalition.



« Après notre grand meeting de Mbour, il faut être conscient de toutes les tentatives de déstabilisation de notre coalition qui monte en puissance et commence à faire peur à certains. Les fake news, les manipulations et infiltrations ne doivent pas nous détourner de nos objectifs ambitieux d’implantation en vue des prochaines élections locales », a-t-elle déclaré.



Selon Mimi Touré, la dynamique de la coalition reste positive malgré les polémiques nées après le rassemblement organisé au stade Stade Caroline Faye.



« La dynamique de la coalition Diomaye Président est bonne. Par conséquent, restons concentrés, solidaires et ambitieux. Après Tambacounda, Pikine, Mbour, poursuivons l’animation sur le terrain et renforçons notre communication au niveau local et national. Que rien ne nous détourne de notre chemin », a martelé Aminata Touré.



Au lendemain du meeting de Diomaye Président à Mbour, certains leaders ont affirmé que le groupe WhatsApp de la coalition avait été fermé. Un nouveau groupe aurait ensuite été créé sans plusieurs membres du groupe initial.



Selon certaines sources, des responsables seraient soupçonnés d’être des « taupes » de PASTEF et d’avoir fait fuiter des informations internes de la coalition.

